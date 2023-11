A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Quem é o brasileiro há 45 dias desaparecido em Israel após ataque do Hamas Família de Michel Nisenbaum não tem notícias desde 7 de outubro, início do conflito

O brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos, completa nesta quarta-feira 45 dias desaparecido, após os ataques do Hamas contra Israel realizados no dia 7 de outubro. Apesar de seu nome aparecer em listas de sequestrados pelo grupo terrorista palestino, o governo brasileiro ainda não confirmou que Nisenbaum foi raptado pelo Hamas.

O último contato de Michel Nisenbaum com a família ocorreu nesse mesmo dia 7 de outubro. Na ocasião, ele estava na cidade de Sderot, perto da Faixa de Gaza, e deixou a sua residência pela manhã para buscar uma neta que estava fora de casa.

Parentes do brasileiro relataram à imprensa que, ao ligarem para o celular de Nisenbaum no dia do desaparecimento, a chamada foi atendida por um homem que falou 'Hamas', em árabe. As buscas pelo brasileiro se concentraram na rodovia 232, onde o veículo dele foi visto pela última vez. A Interpol comunicou ao Itamaraty sobre o desaparecimento em 22 de outubro.

Segundo o Itamaraty, Nisenbaum tem dupla cidadania. Ele trabalhava como motorista, entregador, vendedor e prestador de serviços de informática em Israel. Michel também era voluntário na Rescue Union como motorista de ambulância e guia para grupos que faziam trilhas.

Questionado se Nisenbaum estava entre os sequestrados pelo Hamas, o Itamaraty não se manifestou até o momento. O nome do brasileiro consta em listas divulgadas pelo jornal israelense Haaretz e pela emissora britânica BBC de raptados pelo grupo terrorista.

Até agora, foram confirmadas as mortes de três brasileiros no ataque do Hamas: Ranani Glazer, Bruna Valeanu e Karla Stelzer. Três israelenses com ascendência brasileira também foram mortos: Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação.

Filhas fazem apelo

Um mês após o desaparecimento do pai, Michal Ben David e Hen Mahluf publicaram mensagens curtas nas redes sociais. "Volta logo", escreveu a primeira. "Esperando por você", afirmou a segunda. As filhas também compartilharam a postagem de uma ONG israelense, que lembrava que Nisenbaum é "pai de duas filhas, avô de cinco (em breve seis) e 'tio-avô', como a família lhe chama, para mais sete netos".

Anteriormente, Hen já havia pedido ajuda para encontrar o pai. No dia 31 de outubro, na véspera de Nisen completar 25 dias de desaparecido, a filha afirmou que a família permanecia sem qualquer notícia do pai.

"O meu pai deixou sua casa em Sderot naquele sábado às 6h57. Às 7h06 ele não atendia mais o celular. Continuamos ligando sem parar até que às 7h23 os terroristas me responderam", escreveu Hen.

