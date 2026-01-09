A- A+

BRASIL Quem é o empresário morto após cair de moto aquática em Balneário Camboriú Pacheco estava desaparecido desde domingo, 4, após sofrer um acidente com uma moto aquática

Dono de uma rede de restaurantes de comida japonesa, o empresário Jhon Pool Pacheco, de 35 anos, foi encontrado morto na quinta-feira, 8, próximo à orla da praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Pacheco praticava jiu-jitsu e corrida. Em outubro do ano passado completou a primeira maratona internacional, em Pomerode, no Vale do Itajaí.

Torcedor do Palmeiras, Pacheco era sócio da rede de culinária Ohana Sushi, que tem 11 unidades em Santa Catarina e Paraná, entre unidades próprias e franquias.





Pacheco estava desaparecido desde domingo, 4, após sofrer um acidente com uma moto aquática. A identidade dele foi confirmada mulher dele, Camila Rodrigues, nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina buscava o empresário desde domingo. Foram utilizadas câmeras térmicas, viaturas terrestres e apoio de moto aquáticas de civis voluntários durante as buscas.

Ele deixa a mulher e três filhos, um deles um bebê.

