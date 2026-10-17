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Tragédia Quem é o empresário que morreu em queda de Avião no interior de SP De acordo com a Defesa Civil do estado, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos às estruturas

O empresário Victor Simões da Silva, acionista do Grupo Simões, morreu na sexta-feira, 16, em um acidente aéreo em Orlândia, no interior de São Paulo. A aeronave caiu na pista do Aeroporto Tangará logo após levantar voo; Victor e o piloto faleceram.

O empresário, que também pilotava, deixa a esposa, Sihame Cruz, e dois filhos, uma adolescente e menino 1 ano de idade.

De acordo com a Defesa Civil de SP, a aeronave caiu por volta das 16h49 em área aberta, causando pequenos danos às estruturas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para adoção das demais providências no local.

A morte do empresário gerou manifestações de pesar, incluindo a do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), Antônio Silva, pai de Victor.

Integrante de uma família com tradição empresarial na região Norte do país, Victor dava continuidade ao legado familiar de investimentos e negócios ligados ao desenvolvimento de Manaus.

Em nota, o Grupo Simões lamentou a perda e informou que os detalhes sobre o velório e o sepultamento seriam divulgados em breve.

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