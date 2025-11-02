A- A+

Acidente Quem é o empresário que morreu em queda de estrutura no interior de SP A vítima foi identificada como Marcelo Giglio de Souza. Segundo a Defesa Civil do Estado, ele sofreu traumatismo craniano, chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu

Um empresário de 47 anos morreu neste domingo, 2, depois de ser atingido por um galho enquanto participava de uma festa universitária no Aeropark Clube de Voo Desportivo, em Regente Feijó, no interior de São Paulo, durante a madrugada. Um vendaval de aproximadamente 95 km/h provocou a queda de uma estrutura metálica do evento.

A vítima foi identificada como Marcelo Giglio de Souza. Segundo a Defesa Civil do Estado, ele sofreu traumatismo craniano, chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu. Outras cerca de 40 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Regional e para a Santa Casa de Presidente Prudente.

Conforme o mais recente balanço, três delas estavam em estado grave, e não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde

Souza era empresário com atuação no setor do agronegócio, proprietário de uma farmácia e também ocupava o cargo de vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Pirapozinho, no interior do Estado. Ele era casado e pai.

"Marcelo foi muito mais que um empresário de destaque em nossa cidade - foi um pai exemplar, voluntário dedicado, homem de fé, de palavra e de honra. Sua presença marcava positivamente cada projeto, cada reunião e cada gesto em favor do desenvolvimento de Pirapozinho e de nossa comunidade empresarial", escreveu nas redes sociais Julio Cesar de Moraes, diretor da ACE.

Em nota, a própria associação comercial também prestou solidariedade aos amigos e familiares e afirmou que a dedicação, liderança e o compromisso de Souza "com o fortalecimento do comércio local" deixaram uma "marca inesquecível" na comunidade empresarial.

A vítima também tinha laços com o setor do agronegócio e era um dos incentivadores do Batatec, evento realizado em Presidente Prudente com o objetivo de promover o plantio e o cultivo da batata-doce produzida na região. A organização do evento também lamentou a morte do empresário.

"Marcelo foi um dos grandes incentivadores da cultura da batata-doce no Oeste Paulista e peça fundamental na história e no fortalecimento da Batatec. Seu entusiasmo, visão e comprometimento estarão para sempre registrados na trajetória da batata-doce e no crescimento deste evento, que ele ajudou a tornar uma referência."

O corpo de Marcelo Giglio de Souza começou a ser velado na tarde deste domingo e será enterrado amanhã, 3, no Cemitério Municipal de Pirapozinho, às 10h.

Vendaval derruba estrutura metálica montada para festa

O Estado de São Paulo está em alerta para fortes chuvas desde sexta-feira, 31, até este domingo, 2, por causa da passagem de uma frente fria e à umidade vinda da Amazônia.

O vendaval chegou a derrubar a estrutura metálica da festa, que era uma celebração de "meio de curso", chamada Medland. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atuar na ocorrência.

O evento foi promovido pela comissão de formatura dos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste).

Nas redes sociais, a comissão divulgou uma nota em que manifesta "profundo pesar e consternação pelo trágico ocorrido" e afirma estar prestando apoio. O grupo destacou que a organização do evento era de responsabilidade da empresa Euphoria, que foi procurada pelo Estadão, mas não se manifestou até o momento.

A comissão de estudantes ressaltou que se solidariza com familiares e amigos das vítimas. A Unoeste informou que, embora o evento tenha sido organizado de forma independente, a universidade está em contato com os envolvidos para prestar apoio.

Nas redes sociais, artistas e DJs que participaram da festa também se manifestaram. "Apesar do enorme susto, toda a nossa equipe está bem", destacou o DJ Luis Missiato. "Neste momento, nossos pensamentos e orações estão voltados a todos os afetados", publicou o cantor André Felix.

