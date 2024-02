A- A+

Justiça Quem é o ex-deputado preso por matar adolescente após suspeita de traição Carlos Xavier foi o primeiro parlamentar distrital cassado na história da Câmara Legislativa do DF

O ex-deputado do Distrito Federal Carlos Xavier, de 62 anos, foi preso nesta semana pelo homicídio de um adolescente praticado em 2004, quando estava em sua terceira legislatura. Criador da lei que instituiu o Dia do Evangélico, ele foi o primeiro parlamentar distrital cassado na história da Câmara Legislativa do DF.

O ex-parlamentar foi eleito em 1994, em 1998 e em 2002 pelo PPB e pelo PSD. Também conhecido como Adão Xavier, ele teve o mandato cassado pela Câmara Legislativa após a denúncia de que encomendou o assassinato de Ewerton da Rocha Ferreira, de 16 anos.

O ex-destrital já havia sido condenado em segunda instância pelo homicídio, entretanto respondia em liberdade por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi tomada pelo então ministro Ricardo Lewandowski, em 2018.

A acusação aponta que o ex-deputado contratou um homem para executar o crime após supostos casos de relacionamentos extraconjugais da mulher dele com adolescentes, incluindo a vítima, terem sido expostos.

O corpo do jovem foi encontrado com dois tiros na cabeça na manhã de 8 de março de 2004, atrás de uma parada de ônibus, próximo ao viaduto que liga o Recanto das Emas a Samambaia.

O Ministério Público aponta que Xavier contratou Eduardo Gomes da Silva, conhecido como "Risadinha", por R$ 15 mil para matar o adolescente. Ele foi condenado a 19 anos e três meses de prisão.

Ainda de acordo com a denúncia, Silva pagou R$ 2 mil para Leandro Dias Duarte — condenado a 15 anos de detenção — e para um adolescente cometerem o crime. Segundo a acusação, o autor do disparo foi o jovem.

