ESTADOS UNIDOS Quem é o governador da Califórnia que critica ausência dos EUA na COP30: "É de cair o queixo" Gavin Newsom é integrante do Partido Democrata e um dos principais opositores de Donald Trump

Integrante do Partido Democrata e um dos principais opositores de Donald Trump, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, está no Brasil para participar de eventos relacionados a COP30. Ele afirmou na segunda-feira, 10, que a ausência de um representante dos Estados Unidos na conferência é "de cair o queixo".

"A razão de eu estar aqui (no Brasil) é a ausência de lideranças dos EUA. Esse vácuo é realmente de cair o queixo. Não tem nenhum representante, nenhum, nem mesmo um observador, nem alguém tomando notas sobre o que está acontecendo em Belém", disse. "Nós temos visto essa reversão completa de boa parte do progresso que o governo Biden fez."

A declaração foi feita durante o Simpósio Global de Investidores em São Paulo, realizado pelo Milken Institute, para debater sustentabilidade e inovação nos negócios. Ao falar sobre parcerias da CalifÓrnia na questão ambiental, Newsom também afirmou que há "uma guerra ideológica no nível federal" nos EUA. "E somos tão burros quanto quisermos ser. Estamos dobrando a aposta na estupidez nos EUA, mas não no meu estado", acrescentou

As discordâncias em relação a COP30, no entanto, são apenas mais um capítulo na briga entre Newsom e Trump, que tem se acirrado nos últimos meses e ajudado o democrata a ganhar projeção nacional.

Quem é Gavin Newsom?

Newsom foi prefeito de São Francisco, entre 2004 e 2011, e cumpriu dois mandatos como vice-governador da Califórnia, entre 2011 e 2019. Ele foi eleito como governador do estado mais populoso dos EUA em 2018, após vencer o republicano John H. Cox, com mais de 60% dos votos.

O democrata enfrentou críticas de opositores devido às medidas restritivas impostas durante a pandemia, o que chegou a render uma campanha de recall - uma votação para destituir o governador antes do fim do mandato - em 2021, que foi rejeitada pela maioria dos eleitores.

No ano seguinte, ele foi reeleito, com quase 60% dos votos, para um mandato que se encerra no ano que vem. Ele não pode concorrer a reeleição, mas não deve se afastar da política. Pelo contrário: a agência Associated Press afirmou que ele tem a intenção de concorrer as eleições presidenciais de 2028 pelo Partido Democrata.

No site do seu governo, Newsom afirma que trouxe o casamento entre pessoas do mesmo sexo para o centro do debate nacional quando ainda era prefeito de São Francisco. Ele também é favorável à regulamentação de armas e à defesa do direito ao aborto.

Briga com Trump

A relação conflituosa com Trump tem ajudado Newsom a se tornar um rosto mais conhecido no país. Apesar de criticar o republicano publicamente com frequência desde sua campanha vitoriosa de 2018, o governador subiu o tom nos últimos meses, especialmente após a gestão federal assumir o controle da Guarda Nacional da Califórnia em junho deste ano e enviar tropas para Los Angeles para reprimir manifestações contra as políticas anti-imigração de Trump.

A briga entre os dois chegou ao ponto do presidente afirmar que apoiaria a prisão do governador. Newsom havia discutido com o "czar" de fronteira da Casa Branca, Tom Homam, que afirmou que qualquer pessoa, incluindo funcionários públicos, seria presa se obstruísse as prisões de imigrantes ilegais. O democrata chamou Homam de "valentão" e disse que ele poderia ir atrás dele para "acabar logo com isso".

Ao ser questionado sobre o embate, Trump respondeu que prenderia Newsom se fosse Homam. "Eu faria isso se fosse o Tom. Eu acho ótimo," disse. "Gavin gosta da publicidade, mas eu acho que seria uma grande coisa. Ele fez um trabalho terrível." Mesmo após a redução das tensões em Los Angeles, Newsom não deixou de alfinetar Trump e questionar a capacidade de governar do presidente.

Trump disse na segunda-feira em entrevista à Fox News que Newson "se radicalizou à esquerda" e que ele "está pegando uma grande parte de Palisades (bairro de Los Angeles) ou alguma área assim" para "construir moradias populares onde antes havia moradias de luxo". Em resposta a essas afirmações, Newsom compartilhou uma pergunta que fez ao ChatGPT: "Pessoas com demência repetem mentiras várias vezes?".

