Notícias Quem é o maior artilheiro do PSG? Conheça os craques que marcaram época no clube parisiense e veja como Kylian Mbappé superou lendas como Cavani, Ibrahimović e Neymar

O Paris Saint-Germain é, atualmente, um dos clubes mais famosos do futebol mundial, reconhecido por sua trajetória recente de conquistas. Hoje, vamos trilhar a história do clube e descobrir qual jogador deixou a marca mais brilhante durante esses anos no clube e conhecer o maior artilheiro do PSG.

Ao longo dos anos, o time parisiense se consolidou como uma potência no futebol europeu, atraindo craques de renome internacional e encantando torcedores com sua proposta de jogo ofensivo e empolgante, o que o tornou também famoso entre os entusiastas de aposta esportiva.

Os maiores artilheiros

10) Safet Sušić – 85 gols

Com 85 gols em 345 jogos, Safet Sušić, ídolo da Bósnia-Herzegovina, é um dos grandes nomes do PSG nos anos 80 e segue sendo ídolo da torcida parisiense.

9) François M’Pelé – 87 gols

M’Pelé, que apesar de ter o nome parecido com o do rei é um jogador do congo, foi um dos primeiros goleadores expressivos do PSG, com 87 gols em 194 jogos e representou o clube nos anos 70.

8) Ángel Di María – 93 gols

Passando para tempos atuais, Di María, foi um dos jogadores mais técnicos da história recente do PSG e peça-chave no ataque parisiense, balançando as redes 93 vezes em 295 jogos.

7) Mustapha Dahleb – 98 gols

O argelino Mustapha Dahleb é outro nome histórico do PSG. Jogando pelo clube nos anos 70 e início dos anos 80, marcou 98 gols em 309 jogos, sendo o sétimo maior artilheiro do clube.

6) Dominique Rocheteau – 100 gols

Dominique Rocheteau, é mais uma das jóias dos anos 70 e 80, que ajudou o clube a conquistar seus primeiros títulos e consolidar sua presença no cenário nacional, se destacando com 100 gols em 255 jogos.

5) Pauleta – 109 gols

Antes da era dos grandes investimentos, Pauleta era o símbolo do PSG, muitas vezes sendo a única esperança de gol do clube. Entre 2003 e 2008, o português brilhou em um time que vivia momentos difíceis, marcando 109 gols em 211 jogos.

4) Neymar Jr. – 118 gols

Desde sua chegada em 2017, Neymar se tornou uma das figuras mais emblemáticas do PSG, e mesmo após a sua saída, o jogador segue em destaque sendo o quarto maior artilheiro do PSG, com 118 gols em 173 jogos.

3) Zlatan Ibrahimović – 156 gols

O sueco Zlatan Ibrahimović é mais uma figura marcante da história do clube na década de 2010. Ele ajudou o clube em sua reconstrução e balançou as redes 156 vezes em 180 jogos, Ibrahimović ainda é lembrado com carinho pela torcida.

2) Edinson Cavani – 200 gols

Edinson Cavani, conhecido como "El Matador", foi o maior artilheiro do PSG até 2023, com 200 gols em 301 jogos.

O Maior Artilheiro: Kylian Mbappé – 308 gols

Kylian Mbappé chegou ao PSG em 2017, vindo do Monaco, em uma das transferências mais caras da história e é atualmente o maior artilheiro da história do clube, com 308 gols em 374 jogos e uma impressionante média de 0,83 gols por partida.

O camisa 7 superou o recorde anterior em março de 2023 e apesar de ter ido para o Real Madrid em 2024, segue sendo ídolo da torcida parisiense, após liderar o PSG em várias conquistas, incluindo múltiplos títulos da Ligue 1, Copas da França e Copas da Liga Francesa.

O Paris Saint-Germain é um clube que teve o privilégio de contar com grandes goleadores em sua história, cada um marcando sua época com talento e dedicação. Kylian Mbappé ocupa hoje o posto de maior artilheiro do PSG , e uma das grandes apostas em sites de bet, mas nomes como Cavani, Ibrahimović, Neymar e Pauleta também são fundamentais no legado do clube.

