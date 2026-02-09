A- A+

Quem é o mais goleador? Os artilheiros que dominaram o mundo em 2025 Conheça os 10 maiores goleadores do ano

A temporada de 2025 chegou ao fim com um dado incontestável: os grandes artilheiros continuam sendo os nomes que mais decidem partidas e mudam o rumo de campeonatos.

Entre clubes e seleções, Kylian Mbappé, Harry Kane e Erling Haaland dominaram o ranking de maiores goleadores do planeta, reforçando o poder ofensivo da nova geração de atacantes que redefiniu o futebol mundial.

Mbappé, Kane e Haaland: a elite dos artilheiros

De acordo com levantamento global divulgado pel LiveScore, Kylian Mbappé liderou o ranking com 66 gols somando Real Madrid e Seleção Francesa.

Logo atrás aparece Harry Kane, com 60 gols pelo Bayern de Munique e pela Inglaterra, seguido de Erling Haaland, que fechou o pódio com 57 gols, sendo o artilheiro das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

Os três representam o auge da eficiência ofensiva:

Mbappé mantém média de quase um gol por jogo no Real Madrid,

Kane segue como o finalizador mais completo do futebol europeu,

Haaland comprova seu faro de artilheiro em qualquer competição.

Top 10 artilheiros do futebol mundial em 2025

1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 66 gols

2. Harry Kane (Bayern de Munique): 60 gols

3. Erling Haaland (Manchester City): 57 gols

4. Kevin Hernández (Puerto Rico Surf): 48 gols

5. Victor Osimhen (Galatasaray): 45 gols

6. Vangelis Pavlidis (Benfica): 45 gols

7. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 41 gols

8. Jorge Rivera (Metropolitan FA): 40 gols

9. Lionel Messi (Inter Miami): 40 gols

10. Bissoli (Buriram United – Tailândia): 39 gols

*o levantamento leva em consideração gols por seleções e clubes

O domínio europeu e as surpresas latino-americanas

O top 3 reforça a hegemonia do futebol europeu em 2025, mas o ranking também apresenta surpresas.

O porto-riquenho Kevin Hernández, com 48 gols, e o brasileiro Bissoli, com 39, mostram que o talento pode surgir fora dos grandes centros.

Mesmo atuando na Tailândia, Bissoli se tornou o único brasileiro entre os dez maiores goleadores do mundo, um feito expressivo para quem deixou o futebol nacional em busca de espaço no exterior.

Gols que valem fortuna e movimentam o mercado

No futebol moderno, cada gol é também um ativo financeiro.

Além de definir títulos e prêmios individuais, as estatísticas desses artilheiros influenciam diretamente as casas de aposta, que utilizam dados como número de finalizações, tempo médio do primeiro gol e taxa de conversão para definir probabilidades em tempo real.

Da mesma forma, em plataformas de cassino online, a combinação de estratégia, análise e sorte é o que define quem sai na frente, mostrando que desempenho e decisão rápida fazem a diferença dentro e fora dos gramados..

Messi e Cristiano: a resistência dos gigantes

Mesmo fora do auge, Lionel Messi (40 gols) e Cristiano Ronaldo (41) seguem entre os dez maiores artilheiros do planeta, provando que a longevidade ainda é um diferencial no futebol moderno.

Messi, com o Inter Miami, manteve média superior a 1,2 participação em gol por jogo, enquanto Cristiano continua como referência do Al-Nassr e do futebol asiático.

Um novo ciclo de protagonistas

O ano de 2025 simboliza o fim de uma era e o início de outra.

A geração que dominou o futebol por quase duas décadas — liderada por Messi e Cristiano Ronaldo — começa, enfim, a ceder espaço a novos protagonistas.

Mbappé, Kane e Haaland assumem o papel de herdeiros naturais desse trono, carregando não apenas os números, mas também o carisma e o peso da responsabilidade de manter o futebol em seu mais alto nível competitivo.

Nesse novo cenário, ser decisivo vai muito além de marcar gols, envolvendo constância, desempenho e influência tanto dentro quanto fora de campo.

Jogadores como Mbappé, Haaland e Kane não apenas marcam gols; eles moldam táticas, inspiram gerações e movimentam bilhões em contratos, transmissões e plataformas esportivas.

