Crime Quem é o principal suspeito da morte do ator Jeff Machado Desaparecido desde janeiro, corpo do artista foi achado dentro de um baú concretado nos fundos de um terreno, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Há cerca de quatro anos, o ator Jefferson Machado da Costa, de 44 anos, apresentava para uma amiga de infância um novo colega. A amizade repentina dos dois começou a partir de uma proposta de emprego melhor, despertando no ator, segundo a mulher, um sonho antigo: tornar-se reconhecido no meio artístico.

Foi com essa promessa que o "novo amigo" se aproximou de Jeff, como Jefferson era chamado. Em pouco tempo, ele já frequentava a casa do artista e, aos poucos, “tomou conta da rotina do ator”, revelou a amiga ao Globo. Para a Polícia Civil, ele é o principal suspeito de matar a vítima.

O ator estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro deste ano e só foi encontrado pela polícia na última segunda-feira, cujo corpo estava enterrado e concretado nos fundos de uma casa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a esteticista Cintia Helsendeger, o "novo amigo" se apresentou como produtor e fotógrafo. O primeiro encontro ocorreu porque os dois frequentavam locais em que conheciam pessoas em comum. O suspeito, segundo ela, é branco, de estatura média, usa barba e tem cerca de 40 anos. À amiga, Jeff apresentou o "produtor" como a pessoa que o “ajudaria a crescer na vida”.

— Ele me confidenciou que conheceu um homem que poderia ajudá-lo a entrar numa novela que o faria famoso. Jefferson chegou a ficar incomodado com a maneira como ele estava se aproximando. Ele me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff — afirmou Cintia.

Cintia contou que ele era visto constantemente na casa de três andares de Jeff, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, onde o ator morava com oito cachorros. Já o "novo amigo" morava em Campo Grande, também na Zona Oeste, mesmo bairro em que a polícia localizou o corpo do ator, na última segunda-feira.

O artista estava amarrado, dentro de um baú trancado e enterrado a dois metros de profundidade. Sobre o baú, havia uma grossa base de concreto, na qual os investigadores precisaram usar uma máquina de perfurar. O corpo estava escondido nos fundos da casa.

Segundo os investigadores da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o corpo estava em posição fetal e em estado de decomposição. Apesar disso, foi possível fazer o reconhecimento por meio de suas impressões digitais.

Viagem para São Paulo

Quando o ator despareceu, o suspeito chegou a informar para a família que Jeff teria viajado para São Paulo a trabalho, pois a mãe do ator, Maria das Dores Machado, estava achando estranho o silêncio do filho.

O artista costumava conversar com a mãe frequentemente por mensagens de voz ou ligações. Na mesma semana do sumiço, ela recebeu mensagens por escrito do número do filho, mas desconfiou da forma e dos termos usados nos diálogos.

O ator era conhecido, segundo Cintia, como alguém que “não via maldade nas pessoas”. De acordo com a amiga, o suspeito fazia questão de demonstrar que tinha interesse amoroso pelo artista. No entanto, Jeff confidenciou à amiga que só o via como amigo, pois "não fazia seu tipo".

— A última vez que nos falamos foi no dia do aniversário dele, em 19 de janeiro. Ele estava desconfiado desse amigo (por conta da rápida aproximação). Estava preocupado. Algo estava acontecendo. Ele não se sentia confortável com o jeito dele. Parecia que ele tinha inveja do Jeff. Esse amigo sempre falava mal do Jeff quando ele não estava por perto. Depois que a verdade veio à tona, eu não consegui mais contato. Ele desapareceu — disse Cintia.

