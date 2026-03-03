A- A+

ESTUPRO EM COPACABANA Quem é primeiro preso pelo estupro coletivo de adolescente em Copacabana Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, se entregou na delegacia nesta terça-feira

Após o indiciamento de quatro homens pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, o primeiro desses suspeitos se entregou na delegacia na manhã desta terça-feira (3).

Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, entrou na 12ª DP (Copacabana) pouco antes das 11h, acompanhado por policiais e um advogado, usando boné, óculos e de cabeça baixa.

Ex-aluno do colégio Intellectus (unidade Botafogo), Mattheus concluiu os estudos em 2024. Segundo dados da Liga Niteroiense de Desportos, ele é atleta do S.C. Humaitá, vinculado à categoria sub-20.

De acordo com o depoimento da vítima do estupro, Mattheus já estava no apartamento quando ela chegou ao local, no dia do crime, em 31 de janeiro. Após dar "oi" a Mattheus e a Vitor Hugo Oliveira Simonin, que está foragido, a adolescente foi para o quarto com seu ex-companheiro.

No local, ela relata que Mattheus invadiu o cômodo, dizendo que havia ido buscar um celular, que estaria sendo carregado. Com o adolescente de sua mesma idade, a vítima então foi surpreendida por uma nova invasão ao quarto, desta vez com Mattheus, Vitor e outro homem, que falavam coisas em tom de deboche.

Ainda segundo o relato, foi Mattheus o primeiro a se aproximar e a tocá-la. O jogador de futebol foi ainda aquele que primeiro tirou a roupa, ato repetido pelos demais investigados, o que deixou a vítima "sem reação", conforme contou à polícia. Ao deixar o local, a jovem ainda ouviu de Mattheus que "da próxima vez levasse uma amiga boa igual".

Cinco investigados

Além de Mattheus, outros três homens apontados como envolvidos no episódio foram indiciados por estupro coletivo qualificado — porque a vítima é menor de idade — e cárcere privado.

Os demais são: Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e João Gabriel Xavier Bertho, de 19, que podem ter penas de até 18 anos de prisão. A quinta pessoa apontada pela polícia como envolvida na violência sexual é um adolescente de 17 anos, que já havia tido um relacionamento com a vítima.

