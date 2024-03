A- A+

BOATOS Quem é Rose Hanbury, suposta amante do príncipe William que negou ter um caso com o herdeiro Sigilo do Palácio de Kensington sobre ausência da princesa Kate Middleton nos últimos meses fez com que rumores de uma suposta crise matrimonial ganhassem repercussão

A ausência da princesa de Gales, Kate Middleton, da vida pública nos últimos meses tem ganhado repercussão mundial – e o sigilo total do Palácio de Kensington passou a alimentar uma série de rumores sobre os possíveis motivos para isso. As teorias vão desde um problema de saúde (físico ou mental) até uma suposta crise matrimonial.

Esta segunda versão ganhou mais força nos últimos dias e envolve uma terceira pessoa: Rose Hanbury, a marquesa de Cholmondeley. Amiga da família real e suposta amante do príncipe William, ela tem sido alvo de comentários que chegam a dizer até mesmo que seus filhos gêmeos são fruto de seu relacionamento com o herdeiro do trono britânico.

Os rumores sobre a crise matrimonial escalaram a tal ponto que o apresentador de televisão americano Stephen Colbert dedicou uma parte da abertura de seu programa para falar sobre Rose. Ele disse que “o reino tem estado agitado pela aparente ausência de Kate Middlenton”, e que “os detetives da internet estão supondo que a ausência de Kate possa estar relacionada com o relacionamento extraconjugal de seu marido”.

Colbert mencionou o nome da marquesa e apontou que os rumores sobre o suposto caso dela com o príncipe surgiram pela primeira vez em 2019. O apresentador disse que, de acordo com os tabloides, quando Kate enfrentou William sobre o assunto, o herdeiro riu e assegurou que não havia nada de verdadeiro nisso. Colbert, então, brincou: “É sempre uma boa resposta quando sua esposa te acusa de traição”.

O monólogo do americano causou tanto alvoroço que Rose decidiu quebrar o silêncio. Em comunicado compartilhado com o portal Business Insider, a marquesa disse que “os rumores são completamente falsos”.

Quem é Rose Hanbury?

Rose Hanbury, de 40 anos, tem suas próprias conexões reais: sua avó paterna foi dama de honra no casamento do príncipe Philip e da rainha Elizabeth II, em novembro de 1947. Em 2009, Rose, ex-modelo que a mídia de fofocas qualifica como “rebelde” e “descontraída”, casou-se com o marquês de Cholmondeley, o cineasta David Rocksavage, 23 anos mais velho que ela e com quem teve três filhos.

O casal vive a apenas cinco quilômetros de William e Kate em uma mansão em Houghton Hall. Os dois estão conectados no mundo do entretenimento e da política. Na verdade, Rose apareceu nas manchetes pela primeira vez ao posar para uma foto usando um biquíni rosa com o primeiro-ministro Tony Blair em 2005.

A marquesa e o marido compareceram ao casamento de William e Kate há oito anos, e Rose foi aclamada como a convidada mais bem vestida.

O que se sabe sobre o sumiço de Kate

As possíveis explicações por trás do sumiço da princesa de Gales nos últimos meses têm ganhado tanta repercussão que até receberam um nome próprio: “Katespiracy”, a combinação de seu nome e a palavra “conspiração”. Segundo a versão oficial, Kate passou por uma cirurgia abdominal em janeiro e ficou duas semanas internada. Ela teria se ausentado de seus deveres reais desde então para se recuperar.

Desde o anúncio da cirurgia, porém, muito pouco se sabe sobre seu paradeiro. O portal americano TMZ capturou algumas semanas atrás uma foto da princesa com sua mãe dentro do carro, e ontem foi divulgado um vídeo em que ela é vista sorrindo enquanto caminha ao lado de William com uma sacola de compras na mão. O casal visitou no fim de semana uma loja de produtos agropecuários, segundo a imprensa local.

Como parte de uma tentativa de abafar os rumores, sua primeira aparição oficial nas redes sociais ocorreu no Dia das Mães local, em 10 de março, quando uma foto de Kate com seus três filhos foi publicada – e posteriormente excluída das agências de fotografia, que denunciaram que a imagem foi manipulada. A publicação gerou o efeito oposto e alimentou as conspirações que já circulavam.

Segundo o jornal britânico The Times, Kate deve retomar suas atividades em 17 de abril, após a volta dos seus filhos à escola.

