Quem é Sofía, a caçula que usou vestido alugado para cerimônia de juramento da irmã, Princesa Leonor

Apesar de toda a pompa e protocolo exigidos por uma cerimônia da realeza, a infanta Sofía de Borbón, preferiu a discrição na cerimônia em que a irmã, Leonor, prestou juramento à Constituição do país europeu, na terça-feira. Em vez de usar um modelo feito exclusivamente para a ocasião, ela preferiu um vestido alugado para participar da solenidade.

A infanta Sofía, segunda na linha de sucessão ao trono da Espanha atrás da irmã Leonor, usou um vestido curto com uma capa de estampa floral da coleção outono-inverno 2021, da marca britânica Erdem. Avaliado em € 1.770 (R$ 9.431,78), a peça, no entanto, não foi comprada pela infanta: Sofía alugou o modelo no serviço de aluguel de roupas de festa Borow.

"Foi uma surpresa quando fomos contatados pela Casa Real, interessados em vestir a infanta com uma peça da Borow com o objetivo de promover a moda sustentável", disse Eva Chen, cofundadora da loja, à revista "Vanity Fair".

A infanta é discreta e não costuma ser vista em público. Quando está aos olhos dos súditos é comum que Sofía use peças compradas, por exemplo, na Zara, rede de lojas de fast fashion, fundada na Espanha.

Com 16 anos, a infanta Sofía é a segunda filha do casal real, Felipe VI e Letícia Ortiz, que antes de entrar para a nobreza, em 2004, era apresentadora de um canal de TV. O nome Sofía é uma homenagem à avó paterna, atualmente rainha emérita do país.

Sofía, até o ano passado, não costumava participar de eventos oficiais da realeza, chegando a ficar seis meses com a agenda vazia, mesmo quando a irmã Leonor estava no País de Gales. Agora a infanta é que se mudou para o País de Gales, para estudar.

