Quem é Sushi John, imigrante detido em Nova Jersey acusado de ser espião?

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) relataram que prenderam "Sushi John", um imigrante residente em Nova Jersey que é acusado de ser espião. Ming Xi Zhang, um cidadão chinês de 61 anos, foi condenado em 2024 por agir ilegalmente como agente do governo chinês sem informar o Departamento de Justiça, em Newark. Esta ação viola a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros dos EUA.

De acordo com documentos judiciais, sua prisão ocorreu depois que o Tribunal Distrital Federal do estado o condenou a três anos de liberdade condicional e uma multa de US$ 10.000, após sua confissão de culpa em maio de 2021.

O que Sushi John estava fazendo nos Estados Unidos?

As autoridades determinaram que Zhang operou como agente do Ministério da Segurança do Estado da China, participando de reuniões e executando ordens nos Estados Unidos sem autorização legal. Ele entrou no país em junho de 2000, pelo Aeroporto Internacional de Los Angeles, mas depois violou os termos de sua admissão.



Em Nova Jersey, ele era dono do restaurante Ya Ya Noodles, onde era conhecido pelos clientes e vizinhos como “Sushi John”.

Zhang taria agido sob instruções diretas de representantes do governo chinês. Embora suas atividades não tenham sido reveladas devido à confidencialidade do arquivo, em maio de 2021 ele concordou em cooperar com as autoridades e se declarou culpado de violar as regulamentações dos EUA.

Como foi sua prisão e o que acontecerá com seu futuro no país?

O cidadão chinês foi liberado após pagar fiança de US$ 150.000 e permanece em liberdade durante o processo criminal. No entanto, agentes do ICE o detiveram como parte de sua missão de proteger a segurança pública de ameaças estrangeiras.

"Qualquer estrangeiro ilegal flagrado envolvido em atividades de espionagem, sabotagem ou controle de exportação está sujeito à deportação", disse o diretor da agência, John Tsoukaris, em Newark.

Zhang está atualmente detido no Centro de Detenção Elizabeth, no Condado de Essex. De acordo com um comunicado oficial, a detenção visa "manter a integridade do sistema de imigração e promover a segurança pública".

