Quem é Vivi Noronha, esposa de MC Poze do Rodo

Durante a operação da Polícia Civil para prender o cantor Marlon Brandon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, a empresária e influenciadora Viviane Noronha, a Vivi Noronha, aparece o acompanhando até a viatura. Agentes estiveram na casa do casal no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira para cumprir um mandado de prisão temporária. Ele é investigado por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico de droga.

A esposa do funkeiro não é investigada na operação que levou à prisão do marido.

Vivi ficou na casa, onde vive com Poze e seus três filhos. Cerca de uma hora depois, ela chegou à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, para onde o cantor foi levado para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), unidade à frente da operação.

O relacionamento dos dois teve início ainda na adolescência. Os dois moravam em locais vizinhos, na favela do Rodo, também chamada de Rollas, no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Atualmente, Vivi é empresária e tem uma linha de cosméticos, a My Moment. Apenas em uma rede social, seu perfil tem mais de 2 milhões de seguidores hoje.

Depois de muito conversarem por meio das redes sociais, a dupla combinou um encontro e deu o primeiro beijo no dia 26 de maio de 2018. À época, Vivi tinha apenas 14 anos. Poze do Rodo, por sua vez, tinha 19 anos. Ao ser apresentada para a família dele, afirmou ter 15 anos.

Nesse período, Poze do Rodo era envolvido com o tráfico de drogas, experiência que afirma ter largado pela música. "Ele era da vida errada, e teve um certo dia que ele foi baleado na perna. Eu com 14 anos ali com ele, abrindo mão de muitas coisas só para ajudar ele em tudo. Se fui julgada? Muita coisa. Ouvi muita coisa. Foi difícil. Mas sempre acreditei em dias melhores", afirmou a jovem numa entrevista em que falou sobre o relacionamento dos dois.

Entre idas e vindas com o rapaz, a adolescente engravidou — durante a gestação, os dois romperam o namoro por quase um mês. Vivianne deu à luz a Júlia em 2019. Depois, vieram Miguel e Laura, todos com diferença de idade de mais ou menos um ano.

Nesse período, Poze do Rodo foi preso durante um show em Sorriso, no Mato Grosso, por acusação de apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas.

Poze e Vivianne estavam separados desde maio de 2021, quando o funkeiro revelou o fim da relação de forma pública. O fim da relação aconteceu pouco tempo depois de ambos anunciarem que a criadora de conteúdo, então com 17 anos, estava grávida do terceiro filho deles.

Eles anunciaram a volta cerca de três anos depois, quando surgiram lado a lado numa performance do cantor em Lisboa, em Portugal, e deram um beijo diante da plateia. Em setembro do ano passado, durante o show de Poze no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, Vivi foi pedida em casamento de um jeito diferente, com as alianças chegando por meio de um drone.

Na operação da DRE desta quinta-feira, apenas MC Poze do Rodo foi alvo dos mandados. Vivi esteve na delegacia para acompanhar o marido.

Em novembro do ano passado, no entanto, a empresária foi alvo da operação Rifa Limpa, realizada contra sorteios ilegais divulgados em redes sociais. Na época, a casa do casal foi alvo de mandados de busca e apreensão. Vivi Noronha não foi presa. A ação teve como objetivo apreender documentos que comprovem fraudes nos processos de realização dos sorteios e de bens sorteados aos supostos ganhadores.

A investigação da polícia aponta que os suspeitos usam parâmetros do sorteio da Loteria Federal e, assim, passam uma aparente impressão de credibilidade e legalidade ao sorteio. Mas não há processo de auditagem oficial para checar o real ganhador, já que eles utilizam um aplicativo customizado com indícios de fraudes, o que torna a prática ilegal.

Na ocasião foram apreendidos telefones celulares, porta-joias, radiotransmissores e joias. Poze é investigado no mesmo inquérito, mas não foi alvo da ação no ano passado.

