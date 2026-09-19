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Mobilidade Quem é você quando está no trânsito? Especialistas e motoristas analisam comportamentos Estresse, congestionamentos e conflitos podem mudar o humor de motoristas e motociclistas. Como lidar com situações que testam os limites da paciência?

Em casa ou no trabalho, com familiares ou amigos, cada pessoa pode apresentar certas diferenças de comportamento a depender do ambiente e do contexto. O trânsito é um exemplo. Ações que dificilmente apareceriam em outros momentos do cotidiano podem surgir quase instantaneamente.

Uma fechada, uma buzina, um palavrão. Alguns segundos são suficientes para transformar um indivíduo aparentemente tranquilo em alguém disposto a discutir com um desconhecido. Nesta Semana Nacional do Trânsito, a Folha de Pernambuco pergunta: quem é você quando está atrás de um volante ou guiando uma moto? Paciente? Estressado? Para especialistas e condutores, a resposta passa pela forma como reagimos em situações que testam nossos limites.

Percepção

“A gente não escolhe estar no trânsito. Ele é o meio para chegar em algum lugar. Acontece que muitas vezes as pessoas colocam a culpa nele como se ele fosse uma entidade separada da gente. Vivemos um momento em que a sociedade está cada vez menos empática”, afirmou a psicóloga Juliana de Barros Guimarães, presidente da Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego em Pernambuco (ABRAPSIT-PE).

A psicóloga defende que é preciso ter um olhar mais regular na saúde mental dos condutores. “A avaliação psicológica existe para captar o risco imediato das pessoas, identificar alguém mais agressivo. Mas, infelizmente, só fazemos esse tipo de avaliação quando é tirada a primeira habilitação ou com um motorista profissional a cada renovação”, iniciou.

“O trânsito é um local obrigatório, onde todos estão juntos com anseios distintos. Uns compartilhando ônibus, outros carro, moto, bicicleta, tudo isso dentro de um caldeirão de pessoas que não se conhecem e não querem ficar atentas ao outro. Ali é um espaço de anonimato. Como eu sei que não vou ver a pessoa amanhã, como acontece em um trabalho, por exemplo, eu trato a pessoa como uma estranha que está me causando problemas. Eu defendo que deveria ser obrigatório uma avaliação psicológica a cada renovação”, argumentou.

Experiências

O educador físico Matheus Leandro, de 22 anos, é habilitado para carros e motocicletas e conta como sua atenção muda dependendo de qual veículo utiliza. “Eu fico mais tenso na moto do que no carro. No menor dos vacilos, você vai ao chão. Já levei uma queda e fiquei três meses para me recuperar porque tive muitas escoriações. Precisei até fazer raspagem nos braços e nas pernas. O trânsito é um ambiente estressante e antigamente eu era de tirar muita satisfação com outros motoristas, mas hoje em dia eu tento ficar mais calmo porque não sei quem está do outro lado. Tenho de prezar pela vida", contou.

Cléber tenta usar do bom humor para controlar casos de estresse

Para quem trabalha diretamente no trânsito, como é o caso dos motoristas de aplicativos, o objetivo é se manter calmo mesmo diante de uma rotina de engarrafamentos, ações temerárias de outros condutores e provocações que muitas vezes terminam em discussões ou agressões.“Quando estou com passageiro, eu não discuto no trânsito. Recentemente, um taxista começou a me xingar por conta de uma manobra que eu estava fazendo para deixar uma passageira. Como eu estava com ela, engoli seco. O trânsito ensina a tentar relevar algumas coisas, ser mais paciente", disse o motorista Cléber Araújo, de 32 anos. Em seguida, porém, ele revelou que nem sempre consegue segurar as emoções.

"Nesse caso, quando deixei essa pessoa, eu dei uns gritos no carro, soltando palavrões. Até criei uma técnica de brincar sobre algumas situações. Faço o passageiro rir, puxo assunto para ver a corrida passar mais rápido. Tento fazer isso para não me afetar pelo trânsito”, concluiu.

Dados

De acordo com o levantamento TomTom Traffic Index, Recife é a capital brasileira que mais sofreu com congestionamento em 2025, com um índice médio de 64,7%. No recorte continental, o Brasil ocupa a quarta posição entre os países mais congestionados da América do Sul. Lyneker Souza, doutor em Engenharia Civil, professor e pesquisador na área de Engenharia de Tráfego, apontou quais pontos podem ajudar a melhorar a mobilidade no trânsito.

“A adoção de sistemas de monitoramento para aplicação da legislação de trânsito pode contribuir para reduzir a sensação de impunidade. Podem ser utilizados Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Do ponto de vista operacional, é possível melhorar o sincronismo dos semáforos e estudar a implantação de faixas reversíveis em locais que apresentem fluxo pendular. O uso de ferramentas de simulação de tráfego também é importante para que intervenções operacionais sejam amplamente testadas em ambiente simulado antes de sua implementação. Além disso, é fundamental criar um programa eficiente para desobstrução rápida das vias e melhorar a capacidade de resposta diante de ocorrências como veículos quebrados, colisões e outras situações que comprometam a circulação”, declarou.

Lyneker cita melhorias estruturais para tornar o trânsito mais seguro

Violência

No quesito violência, o Brasil registrou em 2024 37.150 mortes no trânsito, um aumento de 6,5% em relação ao ano anterior. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), entidades responsáveis pelo levantamento, os óbitos foram impulsionados em parte pelo aumento do uso de motocicletas, que correspondem a 41,6% das fatalidades.

Vale lembrar que o País conta com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), criado em 2018 para orientar gestores de trânsito a implementarem ações com o objetivo de reduzir mortes e lesões no trânsito, em alinhamento com a Nova Década de Segurança no Trânsito da Organização das Nações Unidas (ONU).

Ações

No início do mês, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou uma programação gratuita de atividades educativas de segurança viária ao longo do mês de setembro. A iniciativa contará com palestras conduzidas por agentes de trânsito da CTTU em empresas de diferentes segmentos, além de ações direcionadas aos motociclistas que atuam por meio de aplicativos de transporte e entregas.

No Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), a Semana Nacional do Trânsito terá o tema "Desacelerar é valorizar a vida". A programação terá uma caminhada ecológica na segunda-feira, além de ações educativas.

"Queremos reforçar atitudes que fazem a diferença no dia a dia, como respeitar a sinalização e os limites de velocidade, usar o cinto de segurança, não dirigir após consumir bebida alcoólica e manter sempre uma condução responsável. É muito importante também não se expor a situações de risco. O uso do celular e de fones de ouvido pode tirar a nossa atenção do trânsito e aumentar o risco de sinistros. Quando cada um adota uma postura mais consciente e responsável, conseguimos tornar o trânsito mais tranquilo, mais humano e, acima de tudo, mais seguro para todos", alertou Rachel Curvelo, gerente de Produção Pedagógica, Eventos e Campanhas do Detran.

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