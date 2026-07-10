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Luto

Quem era a mulher mais velha a viajar ao espaço, que morreu aos 87 anos

Wally Funk foi uma das 13 mulheres pilotos que passaram pelos mesmos testes que o corpo de astronautas da Nasa

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A astronauta da Nasa, Wally Funk A astronauta da Nasa, Wally Funk  - Foto: Mark Ralston/AFP

No entanto, a morte só foi informada na quinta, 9. Wally havia sofrido algumas quedas recentemente e estava com uma infecção na perna e morreu em seu apartamento em uma casa de repouso no subúrbio de Grapevine, entre Dallas e Fort Worth, no Texas.

Wally Funk foi uma das 13 mulheres pilotos que passaram pelos mesmos testes que o corpo de astronautas da Nasa, composto exclusivamente por homens, no início da década de 1960, mas nunca chegaram a ir ao espaço com essa agência. Em 2021, ela teve sua chance a bordo do foguete Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Na época, aos 82 anos, ela era a pessoa mais velha a ir ao espaço, embora o recorde tenha sido posteriormente quebrado pelo ator de "Star Trek", William Shatner, e por Ed Dwight, o primeiro astronauta negro dos Estados Unidos. Ambos tinham 90 anos.

Bezos escolheu Wally Funk como uma "convidada de honra" para acompanhá-lo com outros dois tripulantes em uma viagem de ida e volta pelo oeste do Texas.

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Em uma publicação no X, a Blue Origin afirmou que Wally era uma "pioneira em todos os sentidos da palavra. Foi uma honra para nós fazer parte da jornada dela".

 

A cuidadora de Wally, a vereadora de Grapevine, Duff O'Dell, disse que ela era a pessoa "mais eternamente otimista" que ela já havia conhecido.

"Ela ouviu de muitos, muitos, muitos homens: 'Não, você não pode fazer isso. Não, você não pode fazer aquilo'", disse O'Dell. "E ela nunca se irritou com isso. Ela simplesmente ficou mais determinada."

Trajetória

Wally Funk foi a primeira inspetora da Administração Federal de Aviação (FAA) e a primeira investigadora de segurança aérea do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

Na década de 1960, ela e outras mulheres pilotos passaram por treinamento de astronautas no programa Mercury 13, mas não foram autorizadas a se tornarem astronautas.

"Wally Funk nunca deixou de acreditar que um dia chegaria ao espaço. Sua paixão por voar, sua perseverança e seu amor pela exploração continuarão a inspirar gerações de americanos. Boa sorte, Wally", afirmou o administrador da NASA, Jared Isaacman.

*Com informações da Associated Press (AP).

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

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