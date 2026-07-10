Quem era a mulher mais velha a viajar ao espaço, que morreu aos 87 anos
Wally Funk foi uma das 13 mulheres pilotos que passaram pelos mesmos testes que o corpo de astronautas da Nasa
No entanto, a morte só foi informada na quinta, 9. Wally havia sofrido algumas quedas recentemente e estava com uma infecção na perna e morreu em seu apartamento em uma casa de repouso no subúrbio de Grapevine, entre Dallas e Fort Worth, no Texas.
Wally Funk foi uma das 13 mulheres pilotos que passaram pelos mesmos testes que o corpo de astronautas da Nasa, composto exclusivamente por homens, no início da década de 1960, mas nunca chegaram a ir ao espaço com essa agência. Em 2021, ela teve sua chance a bordo do foguete Blue Origin, do fundador da Amazon, Jeff Bezos.
Na época, aos 82 anos, ela era a pessoa mais velha a ir ao espaço, embora o recorde tenha sido posteriormente quebrado pelo ator de "Star Trek", William Shatner, e por Ed Dwight, o primeiro astronauta negro dos Estados Unidos. Ambos tinham 90 anos.
Bezos escolheu Wally Funk como uma "convidada de honra" para acompanhá-lo com outros dois tripulantes em uma viagem de ida e volta pelo oeste do Texas.
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Em uma publicação no X, a Blue Origin afirmou que Wally era uma "pioneira em todos os sentidos da palavra. Foi uma honra para nós fazer parte da jornada dela".
Wally Funk waited 60 years to get to space, and no one ever earned it more. She trained with the Mercury 13 in 1961, out-tested the men, and was told no anyway. She never stopped flying — 19,600 hours, thousands of students, a lifetime of firsts.— Jeff Bezos (@JeffBezos) July 9, 2026
Five years ago this month, I had… pic.twitter.com/E8VgOZSpSe
A cuidadora de Wally, a vereadora de Grapevine, Duff O'Dell, disse que ela era a pessoa "mais eternamente otimista" que ela já havia conhecido.
"Ela ouviu de muitos, muitos, muitos homens: 'Não, você não pode fazer isso. Não, você não pode fazer aquilo'", disse O'Dell. "E ela nunca se irritou com isso. Ela simplesmente ficou mais determinada."
Trajetória
Wally Funk foi a primeira inspetora da Administração Federal de Aviação (FAA) e a primeira investigadora de segurança aérea do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).
Na década de 1960, ela e outras mulheres pilotos passaram por treinamento de astronautas no programa Mercury 13, mas não foram autorizadas a se tornarem astronautas.
"Wally Funk nunca deixou de acreditar que um dia chegaria ao espaço. Sua paixão por voar, sua perseverança e seu amor pela exploração continuarão a inspirar gerações de americanos. Boa sorte, Wally", afirmou o administrador da NASA, Jared Isaacman.
*Com informações da Associated Press (AP).
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