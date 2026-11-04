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ESTADOS UNIDOS Quem era Adam Robinson, magnata da tecnologia que morreu com a mulher e os filhos em queda de avião Fundador das empresas Retention.com e RB2B, empresário de Austin, no Texas, trabalhou por dez anos em Wall Street antes de construir negócios milionários no setor de software

Adam Robinson, de 45 anos, era um empresário norte-americano do setor de tecnologia que morreu ao lado da mulher, dos dois filhos pequenos e de outras cinco pessoas na queda de um jato particular em Palm Beach, na Flórida, neste domingo (1). Fundador e CEO das empresas de software Retention.com e RB2B, ele morava em Austin, no Texas, e havia construído sua trajetória profissional entre o mercado financeiro e o empreendedorismo digital.

Antes de criar as próprias empresas, Robinson trabalhou por cerca de dez anos em Wall Street, com passagens pelo Lehman Brothers e pelo Barclays Capital. Ex-jogador de basquete da Universidade Rice, ele migrou posteriormente para o setor de tecnologia e fundou negócios voltados à identificação de visitantes anônimos em sites, com ferramentas destinadas a transformar esses acessos em potenciais contatos comerciais.

Empresas cresceram sem investimento externo

À frente da Retention.com e da RB2B, Robinson apostou em um modelo de crescimento financiado pelo próprio faturamento, sem recorrer ao tradicional capital de risco. As plataformas ganharam espaço no mercado de software e fizeram do empresário uma figura ativa no LinkedIn, onde compartilhava estratégias, resultados financeiros e informações sobre o desenvolvimento dos negócios.





Em maio de 2025, o patrimônio pessoal de Robinson foi estimado em cerca de US$ 6 milhões, segundo informações divulgadas pelo investidor Sam Parr e repercutidas pelo Times Now. O cálculo não incluía o valor de mercado de suas empresas. Não há uma estimativa atualizada de sua fortuna.

Mulher, filhos e amigos também estavam no avião

Robinson viajava com a mulher, Helen Sharp, de 40 anos, os filhos Emma, de quatro, e Charlie, de dois, a babá das crianças, Anita Maria Cetina, e as amigas da família Rachael Reed e Charmi Fehr. O grupo seguia de Austin para as Bahamas quando o Learjet 60 caiu. Os dois pilotos, Jeff Gregory, de 55 anos, e Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20, também morreram.

Helen era empresária e comandava a agência de comunicação Influential PR. Ela também mantinha um estúdio de cerâmica em Aspen, no Colorado, chamado Helen Sharp Ceramics. Em comunicado, as famílias descreveram o casal como dedicado aos filhos e destacaram a generosidade de ambos. Anita foi lembrada pelo carinho com que cuidava das crianças, enquanto Rachael e Charmi foram descritas como pessoas alegres e aventureiras.

O acidente é investigado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB). Em entrevista coletiva, representantes do órgão afirmaram que as condições meteorológicas severas podem ter contribuído para a queda. Ainda não há uma conclusão oficial sobre as causas.

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