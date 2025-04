A- A+

TRAGÉDIA Quem era Agustín Escobar, CEO da Siemens Espanha que morreu com a família em acidente de helicóptero Executivo, a esposa e os três filhos estavam em voo turístico que caiu no rio Hudson; todas as seis pessoas a bordo morreram

O presidente da Siemens Espanha, Agustín Escobar, morreu nesta quinta-feira (10) ao lado da esposa e dos três filhos após a queda de um helicóptero no rio Hudson, em Nova York. O acidente, que também vitimou o piloto, ocorreu durante um passeio turístico.

Escobar, de 49 anos, atuava como presidente da Siemens Espanha desde 2022, após quase cinco anos como CEO da Siemens Mobility para o sul da Europa. Em outubro de 2024, havia sido promovido a CEO global da área de Infraestrutura Ferroviária da Siemens Mobility, sendo sucedido por Fernando Silva na liderança da divisão espanhola da empresa.



Formado em Engenharia Industrial pela Universidade Pontifícia Comillas, em Madri, Escobar também possuía dois MBAs - um pela Universidade de Alcalá e outro pela IE Business School. Tinha sólida experiência nas áreas de mobilidade, energia e infraestrutura, acumulando mais de duas décadas de atuação na multinacional alemã.

Além de sua carreira na Siemens, Escobar foi cofundador da start-up TMR Online e integrou o conselho do think tank CENIT, voltado à inovação no setor de transportes. Também atuou em entidades empresariais como a Associação para o Progresso da Direção na Colômbia e, desde 2018, no conselho consultivo da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE).



Acidente

Segundo as autoridades locais, o helicóptero Bell 206 caiu cerca de 15 minutos após decolar para um voo panorâmico operado pela empresa New York Helicopters Tours. A tragédia foi testemunhada por diversas pessoas e está sendo investigada pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos (NTSB).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que a aeronave despencou girando, já despedaçada, sem as pás nem a cauda. Em entrevista à imprensa estrangeira, Michael Roth, CEO da New York Helicopter Tours, disse que o piloto avisou, pelo rádio, que pousaria em breve e ainda comunicou a necessidade de reabastecer - isso, minutos antes de o veículo mergulhar nas águas do rio Hudson.

O helicóptero envolvido no acidente era um modelo Bell 206 que a New York Helicopter Charter estava alugando da Meridian Helicopters, uma empresa da Louisiana, segundo registros obtidos pelo New York Times.

