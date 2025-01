Quem era o delegado pernambucano que foi baleado e morto durante assalto na zona sul de São Paulo

A- A+

O delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto nessa terça-feira (14) durante um assalto no bairro Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo.

Nascido em Pernambuco, em agosto de 1992, a vítima tinha acabado de concluir o curso de formação da polícia e atuava no 11° Distrito Policial (Santo Amaro) há menos de um ano. Há alguns dias, ele foi aprovado em um concurso para atuar, também como delegado, no seu Estado natal.



Natural de Chã Grande, na Mata Sul de Pernambuco, Moura Júnior estudou Direito na Faculdade Escritor Osman da Costa Lins, a Unifacol, em Vitória de Santo Antão, cidade localizada a cerca de 50 quilômetros do Recife.



Ele prestou concurso para delegado de polícia de São Paulo e foi convocado no final de 2023, no dia 8 de dezembro, conforme edição do Diário Oficial do Estado. Ele atuava na 11° Distrito Policial de Santo Amaro, na zona sul da capital, havia sete meses.



Nas redes sociais, o delegado informava ser especialista em Direito Penal e Processo Penal, pela Unifacol, e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública pela Acadepol, a Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele também foi estudante da Delta, uma instituição especializada em cursos preparatórios para provas de concursos para delegados.



Recentemente, Josenildo conseguiu a aprovação em outro concurso voltado para delegados para atuar em Pernambuco. O Cebraspe, a entidade responsável pelo exame, publicou uma lista com os aprovados na prova no último dia 6 de janeiro, com o nome do delegado entre os convocados para a avaliação de títulos. O Estadão apurou que o Josenildo Belarmino estava em vias de pedir a exoneração da polícia paulista para assumir o cargo em Pernambuco.



A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo lamentou a morte do Moreira Júnior e lembrou que Josenildo entrou para a Polícia Civil no último concurso e conclui o curso de formação. "Desde o início (Josenildo) dedicou-se em atuar com seriedade, competência, ética e coragem, em defesa da justiça e da segurança da sociedade".



Uma câmera de segurança registrou o momento em que o delegado é abordado. Nas imagens, é possível ver Josenildo Moura Júnior, que estava de folga, caminhando pela rua Amaro Guerra de camiseta, bermuda e chinelo. Na sequência, o criminoso chega em uma moto, estaciona à frente de um trecho da calçada, perto de uma obra.



O ladrão, então, desce do veículo e aborda a vítima. De capacete e apontando a arma para Moura Júnior, ele revista o delegado, que estava armado. Em seguida, atira contra a vítima, quatro vezes. Dois tiros atingiram as costas, um no braço e outro na garganta. O delegado cai ao lado de um carro, e criminoso foge de moto.



O caso foi registrado como latrocínio consumado. De acordo com a polícia, o criminoso faz parte de um grupo que atuava praticando alguns roubos na região no momento da ocorrência. A hipótese de execução foi descartada.



Segundo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, a Polícia Civil investiga a hipótese de ao menos três homens terem participado da ação. Além do ladrão que efetuou os disparos, os outros estariam em duas motos. "Pelo que apuramos, ele (Moura Júnior) entregou o celular e a arma, mas o ladrão pode ter achado que ele tinha outra arma e atirou pelas costas", disse Gonçalves.



A Polícia trabalha para identificar e prender os suspeitos. Nas redes sociais, o governador a (Republicanos) disse que o crime não ficará impune.

"Meus mais profundos sentimentos aos familiares e amigos do delegado Josenildo Belarmino de Moura Junior, que estava havia apenas sete meses na Polícia Civil e foi covardemente morto com um tiro pelas costas durante um assalto. Um crime bárbaro e que não ficará impune! As forças policiais estão empenhadas à procura e captura do criminoso para que seja punido dentro do rigor da lei", publicou no X (antigo Twitter).

Meus mais profundos sentimentos aos familiares e amigos do delegado Josenildo Belarmino de Moura Junior, que estava havia apenas sete meses na Polícia Civil e foi covardemente morto com um tiro pelas costas durante um assalto. Um crime bárbaro e que não ficará impune! As forças pic.twitter.com/tYCQOP4Lja Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 14, 2025

Veja também