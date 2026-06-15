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BRASIL Quem era Lucas Vignale, cineasta argentino morto em acidente de helicóptero no Recreio Aos 28 anos, diretor era considerado uma das promessas do cinema independente argentino e acumulava trabalhos com alguns dos maiores nomes da música latina

Entre as seis vítimas da colisão entre dois helicópteros ocorrida na manhã deste domingo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, está o cineasta argentino Lucas Vignale.



Aos 28 anos, ele era considerado um dos talentos mais promissores da nova geração do cinema independente de seu país e vinha construindo uma trajetória que transitava entre festivais internacionais de cinema e produções para alguns dos maiores nomes da música latina.

Nascido em Buenos Aires em 1997, Vignale desenvolveu sua carreira principalmente na edição de filmes independentes e na direção de videoclipes. Nos últimos anos, tornou-se uma peça importante da cena urbana argentina, assinando trabalhos para artistas que ajudaram a transformar o gênero em um fenômeno global.

Ao longo da carreira, dirigiu vídeos de nomes como J Balvin, Bizarrap, Trueno, Duki, Nicki Nicole, Milo J e Wos, artistas que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais e figuram entre os principais expoentes da música latina contemporânea.

Paralelamente ao trabalho na indústria musical, Vignale também construía seu caminho no cinema. Em 2024, coescreveu e codirigiu o curta-metragem "La Pasión" ao lado do ator Lorenzo "Toto" Ferro. A parceria continuou em projetos posteriores e ajudou a consolidar o nome do jovem realizador no circuito audiovisual argentino.





Seu trabalho mais ambicioso até então foi "El Tren Fluvial", lançado neste ano e considerado sua estreia em longas-metragens. O filme foi exibido na seção Perspectivas do Festival de Berlim, um dos eventos mais prestigiados do cinema mundial, e acompanha as ambições frustradas de um jovem argentino.

Pouco antes da viagem ao Brasil, Vignale comemorou nas redes sociais mais uma conquista da produção. O cineasta celebrou exibições do longa no Film at Lincoln Center e no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA).

"Uma experiência maravilhosa no New Directors New Films. 'El Tren Fluvial' foi exibido no Film at Lincoln Center e no MoMA. Obrigado por nos receberem. Um sonho realizado poder compartilhar nosso filme com vocês", escreveu Vignale.

Além do cinema e da música, Vignale também mantinha uma parceria criativa com o influenciador argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, que também morreu no acidente deste domingo.

Juntos, eles produziram obras que alcançaram milhões de visualizações na internet. Vignale escreveu e dirigiu o curta-metragem "La vuelta de Gaspi" (2024), lançado no canal do influenciador no YouTube e centrado no período em que ele se afastou das redes sociais. No ano seguinte, dirigiu o média-metragem "Gaspi: Camino a la velada". Somadas, as produções ultrapassaram 17 milhões de visualizações.

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Os dois amigos estavam juntos também na viagem ao Rio. Em uma de suas últimas publicações nas redes sociais, Vignale compartilhou uma foto de Gaspi relaxando à beira de uma piscina. Horas depois, publicou uma imagem do Cristo Redentor envolto por nuvens. Na legenda, escreveu apenas uma palavra: "Deus".

Segundo informações obtidas pelo GLOBO, Vignale seguia para Angra dos Reis ao lado de Oliver Tree, Lucas Frota e Gaspi quando o helicóptero em que estavam colidiu com outra aeronave no céu do Recreio dos Bandeirantes.

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