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VIOLÊNCIA Quem era o americano desenvolvedor de jogos achado morto e amarrado em casa, no Paraná Casal que morou com a vítima é investigado por possível envolvimento na morte

Tamir Nadav, de 46 anos, foi encontrado morto e amarrado com fita adesiva dentro de um cômodo trancado por cadeado na casa onde morava, em Maringá (PR), na sexta-feira, 18. Segundo a Polícia Civil do Paraná, moradores do bairro sentiram um forte cheiro vindo do imóvel e acionaram as autoridades.

De acordo com a polícia, o americano só foi identificado na terça-feira, 22, por meio de exame pericial das arcadas dentárias. Exames periciais estão em andamento para esclarecer a causa da morte.

Tamir mantinha o perfil Gringo Makes Games nas redes sociais, no qual falava sobre desenvolvimento de jogos eletrônicos, e também fazia transmissões ao vivo na Twitch.

Ele atuava como Head of Creative, função responsável pela liderança da área criativa de uma empresa ou projeto, na Kokku, uma das maiores empresas brasileiras de codesenvolvimento de jogos eletrônicos. Na companhia, liderou equipes multidisciplinares de 2D, 3D, Tech Art, Animação, Game Design e UI/UX.

Com mais de 20 anos de carreira, Tamir tinha experiência em gerenciamento de projetos, design de jogos e programação. Ele aparece creditado como diretor de gestão de produtos em jogos das franquias Batman, Minecraft, The Walking Dead e Marvel: Guardiões da Galáxia.

Suspeitos estão foragidos

Nesta quinta-feira, 24, a polícia divulgou fotos de Kaua Kazahaya de Arruda, de 20 anos, e Angelina de Oliveira da Silva, de 18, investigados por possível envolvimento na morte. O Estadão não localizou a defesa dos suspeitos. Espaço segue aberto.

Segundo a polícia, as investigações apontaram o possível envolvimento do casal, que teria morado temporariamente com a vítima. Conforme a investigação, foram identificadas movimentações financeiras feitas com recursos da vítima.

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