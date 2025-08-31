Quem era o brasileiro que servia ao Exército de Israel e morreu em Gaza?
Ariel Lubliner morava em Israel havia cerca de dez anos e trabalhava em uma fintech como gerente de contas.
O brasileiro Ariel Lubliner, que servia ao Exército de Israel como sargento, morreu nesse sábado (30) na região sul da Faixa de Gaza, informou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em publicação no X (antigo Twitter).
בשם מערכת הביטחון כולה אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו של רס"ל (מיל') אריאל לובלינר ז"ל, לוחם באגד לוגיסטי 6036, שנפל בדרום רצועת עזה.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 30, 2025
אריאל, שעלה ארצה מתוך אהבת הארץ, גויס למילואים מאז ה-7 באוקטובר ופעל מאז במסירות להגנה על מדינת ישראל.
אני מבקש לחבק את משפחתו בשעה קשה זאת,… pic.twitter.com/zPe6Vy8gEL
Lubliner formou-se em Administração na Universidade Reichman, em Herzliya, na região de Tel Aviv, e fez mestrado na Universidade de Haifa, no norte do país.
Ele morava em Israel havia cerca de dez anos e trabalhava em uma fintech como gerente de contas. Aos 34 anos, era casado e tinha um filho de nove meses.
"Ariel, que imigrou para Israel por amor à terra, foi convocado em 7 de outubro [de 2023] e, desde então, atuou com dedicação na defesa do Estado de Israel", informou Katz, que também agradeceu ao brasileiro pelos seus serviços e prestou condolências à família.
De acordo com o jornal Times of Israel, as circunstâncias da morte do sargento ainda são investigadas. A principal suspeita, no entanto, é de que ele tenha sido atingido por um "fogo amigo" de um soldado israelense.