MUNDO Quem era Saleh al-Arouri, o número 2 do Hamas morto em Beirute Membro do grupo terrorista ajudou a estreitar os laços com a milícia Hezbollah, apoiada pelo Irã, e foi acusado de planejar ataques em Israel

Saleh al-Arouri, o vice-líder do Hamas que foi assassinado em um subúrbio de Beirute nesta terça-feira, foi acusado de planejar ataques contra Israel e ajudou a fortalecer a relação entre o Hamas e o Hezbollah, a milícia apoiada pelo Irã no Líbano.

Chefe das operações do Hamas na Cisjordânia, al-Arouri morreu em uma explosão que também vitimou dois líderes de sua ala armada, segundo o Hamas, que atribuiu o caso a um “ataque sionista”.

Nos últimos anos, al-Arouri passou grande parte do tempo em Beirute, onde atuava como espécie de embaixador do Hamas para o Hezbollah, de acordo com autoridades de segurança da região. Ele também era considerado próximo de Yahya Sinwar, o líder do Hamas em Gaza.

Em 2014, Israel acusou al-Arouri, na época comandante do Hamas, de planejar o sequestro e assassinato de três adolescentes israelenses na Cisjordânia. O membro do grupo chamou o ato de “uma operação heroica das Brigadas al-Qassam”, a ala militar do Hamas.

Naquele ano, Israel também acusou al-Arouri, que estava exilado na Turquia, de conspirar para derrubar Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, que governa a Cisjordânia ocupada.

Procurado pelos EUA

Em 2017, al-Arouri foi eleito vice-presidente do comitê político do Hamas, acelerando o que analistas e autoridades de Israel afirmaram ser uma crescente relação entre o grupo e o Hezbollah. Poucos dias depois de sua eleição, ele visitou Teerã para fortalecer laços com o Irã.

Na mesma ocasião, se encontrou publicamente com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, para discutir a colaboração entre os dois, de acordo com notícias de veículos palestinos da época.

Por anos, o Departamento de Estado dos EUA ofereceu até US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões, na cotação atual) por informações sobre o paradeiro de al-Arouri. Em outubro, após o ataque liderado pelo Hamas que matou mais de 1,2 mil pessoas em Israel, ele foi visto se reunindo com Nasrallah e Ziad Nakhale, o secretário-geral da Jihad Islâmica Palestina, outro grupo militante baseado em Gaza.

Os três discutiram como coordenar “para alcançar uma vitória total e interromper o brutal ataque ao povo oprimido de Gaza e da Cisjordânia”, de acordo com a Al-Manar, emissora oficial do Hezbollah.

Os confrontos entre Israel e o Hezbollah se espalharam ao longo da fronteira Israel-Líbano, aumentando os temores de um conflito mais amplo que envolveria grupos armados apoiados pelo Irã no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen.

Como a morte do líder impacta o Hamas?

Para analistas, a morte de al-Arouri priva o Hamas de um de seus táticos mais habilidosos, que ajudou a encaminhar dinheiro e armas para suas operações em Gaza e em outras partes do Oriente Médio, e integrou o grupo de forma mais estreita na rede de forças do Irã.

Não está claro, porém, se seu assassinato será um golpe debilitante para a organização, que se reconstruiu repetidas vezes após as mortes de seus líderes, e permaneceu ágil o suficiente para planejar os ataques terroristas de 7 de outubro em Israel.

Ainda assim, a morte de al-Arouri representa um revés para o Hamas no momento mais vulnerável de sua história, disseram os analistas. A ofensiva de Israel em Gaza enfraqueceu significativamente a força militar do grupo, incluindo sua capacidade de fabricar foguetes e outras armas.

A posição de al-Arouri como embaixador do Hamas no Irã e no Hezbollah, significava que ele teria um papel importante nos esforços do grupo para se reconstruir militarmente com a ajuda de apoiadores estrangeiros. Israel não assumiu a responsabilidade por seu assassinato.

"O Hamas irá sofrer porque perdeu um de seus principais estrategistas" disse Emile Hokayem, diretor de segurança regional no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Ele gerenciava bem relacionamentos políticos e tinha credibilidade como comandante.

