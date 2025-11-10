Quem eram os 4 jovens mortos após carro cair de altura de 10m de alça de acesso do Rodoanel
Polícia Militar foi acionada e encontrou a única sobrevivente em estado de choque
Um acidente em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, deixou quatro jovem mortos na noite de domingo (9). Segundo o Boletim de Ocorrência, o carro colidiu na barreira de concreto e despencou de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso do Rodoanel.
As vítimas são:
. Henrique Antonini Marioto, 25 anos, auxiliar de informática;
. Vitória Sampaio, 22 anos, biomédica;
. Júlia Gasparino Pereira da Silva, 22, terapeuta ocupacional;
. Eduarda Aiko Shintaku Iwai, 21 anos, esteticista.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a única sobrevivente em estado de choque. Aos policias, Giovanna Ribeiro da Rocha disse que o grupo voltava da Praia Grande. O carro era conduzido pelo namorado da jovem, Henrique Antonini Mariotto, e tinha como passageiras Vitória Giovanna Sampaio, Eduarda Aiko Shintaku Iwai e Julia Gasparino Pereira da Silva.
Segundo Giovanna, Henrique perdeu o controle do veículo, bateu na barreira de concreto e caiu na rodovia. Após o acidente, ela e Julia conseguiram sair do carro. No entanto, depois que desceu do veículo, correu para longe e não viu o que aconteceu com Julia.
Dentro do veículo os policiais localizaram os corpos de Henrique, Vitória e Eduarda. Henrique e Vitória já estavam mortos. Eduarda Aiko foi socorrida com vida para o hospital de urgências, e faleceu na unidade de saúde.
O corpo de Julia Gasparino Pereira da Silva foi localizado na faixa de rolamento da via, também em óbito. Ela foi atropelada após o acidente. À polícia, a condutora do outro veículo envolvido disse que trafegava pelo Rodoanel quando viu o veículo acidentado e um corpo estirado no meio da pista. Ela declarou que não teve tempo de desviar e acabou passando com o veículo por cima do corpo que, segundo ela, já estava sem vida.
Após a perícia, os veículos foram removidos para a base da polícia militar,