luto Quem eram os pacientes famosos de Rafael Puglisi, dentista com "morte suspeita" em SP Com mais de quatro milhões de seguidores em rede social, cirurgião-dentista atendia nomes como Juliette, Larissa Manoela, Gkay e Jade Picon

Rafael Puglisi — cirurgião-dentista que morreu aos 35 anos, na última segunda-feira (18), em decorrência de um acidente doméstico em São Paulo — era conhecido como "dentista das celebridades". Com mais de quatro milhões de seguidores no Instagram, o paulistano atendia artistas e nomes conhecidos nas redes sociais, como Larissa Manoela, Neymar, Juliette Freire, Gkay, Gabi Martins, Jade Picon, Whindersson Nunes, Pyong Lee, Mariano (da dupla com Munhoz), Rodrigo Faro, Tirullipa...

Formado pela Faculdade Metropolitanas Unidas (FMU), Rafael atuava como um dos profissionais do Instituto Guy Puglisi, fundado por familiares e em atividade há seis décadas. Localizada no Jardins, bairro nobre da capital paulista, a clínica é especializada em odontologia estética e reabilitação oral e possui um laboratório próprio para a confecção de lentes, facetas, próteses e moldes dentais.

O espaço já atendeu personalidades como o comunicador Silvio Santos, o apresentador Gugu Liberato, o jogador de futebol Neymar e o diretor Wolf Maya. No site da instituição, há uma lista das celebridades que já passaram pelo lugar. Estão lá Daniela Albuquerque, Chiquinho Scarpa, Fernando Scherer, Blota Filho, Nicole Bahls, Suzy Rêgo, Sheila Mello, Scheila Carvalho, entre outros nomes.

Rafael era diretor clínico e de planejamento digital oral, além de diretor do departamento de pesquisas do instituto criado por sua família. Ele era especializado em odontologia estética, sobretudo na utilização de lentes de contato dentais, que viraram febre recentemente entre famosos e jogadores de futebol.

O que aconteceu com o dentista?

A família do cirurgião-dentista Rafael Puglisi anunciou a morte dele, na última segunda-feira (18), após um acidente doméstico. Parentes do profissional publicaram a declaração de óbito por meio das redes sociais, com a causa "traumatismo cranioencefálico". Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que o caso foi registrado como "morte suspeita", como noticiou o Globo.

Segundo a polícia, PMs foram acionados para o atendimento da ocorrência de um dentista que havia sofrido um acidente na piscina da sua residência, por volta das 8h, na Alameda Malbec, em Barueri. No endereço indicado, os agentes encontraram a vítima caída já sem vida perto da piscina.

Os investigadores solicitaram exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) para subsidiar a investigação, que será conduzida pelo 2° DP de Barueri.

Em nota, a família contou que o acidente ocorreu durante um exercício diário de Puglisi.

"Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital", afirma a nota.

