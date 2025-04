Quem foi Carlo Acutis, que será canonizado neste mês e teve supostas relíquias vendidas na internet

A- A+

Faltando pouco para a canonização de Carlo Acutis, que pode se tornar o primeiro santo millenial da Igreja Católica, a instituição recorreu à Justiça para investigar a venda online de supostas relíquias do jovem. O bispo dom Domenico Sorrentino, da diocese de Assis, na Úmbria, região central da Itália, procurou as autoridades no mês passado para fazer a denúncia. Uma investigação foi iniciada pelo Ministério Público de Perugia.

“Não sabemos se as relíquias são reais ou falsas, mas, mesmo que tudo fosse inventado, se houvesse engano, estaríamos na presença não apenas de uma fraude, mas também de um insulto ao sentimento religioso” escreveu Sorrentino em nota publicada no site da diocese.

“Há um mercado de relíquias que dizem respeito a vários santos com uma lista de preços. Algo que é impossível de aceitar”, continuou, pontuando que o leilão é uma “grande ofensa ao sentimento religioso”. A denúncia foi motivada pelo leilão de uma parte do cabelo do futuro santo. Na época, eram oferecidos 2 mil euros pelo item, algo próximo de R$ 12.800.





Quem é Carlo Acutis?

Carlo Acutis nasceu em Londres, mas viveu a maior parte de sua vida entre Milão e Assis, na Itália. Ele morreu em 2006 devido a uma leucemia fulminante. Conhecido por sua habilidade com a tecnologia, Carlo utilizava a internet para divulgar conteúdos cristãos, ganhando o apelido de "influenciador de Deus" e "ciberevangelista". Ele foi beatificado em 2020 após a Igreja Católica reconhecer seu primeiro milagre.

O Primeiro Milagre

O primeiro milagre atribuído a Carlo ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Brasil. Um menino diagnosticado com uma rara doença congênita foi curado depois que seu avô tocou em uma peça de roupa que continha o sangue de Carlo. Este evento foi suficiente para sua beatificação, um passo importante rumo à santidade.

O Segundo Milagre

O reconhecimento do segundo milagre é crucial para a canonização. Segundo o Vaticano, uma jovem na Costa Rica foi milagrosamente curada após um acidente, atribuindo sua recuperação à intercessão de Carlo Acutis. Esta confirmação pelo papa Francisco permite que Carlo seja oficialmente reconhecido como santo, embora a data da canonização ainda não tenha sido definida.

Processo de Canonização

A canonização é o rito pelo qual a Igreja Católica declara uma pessoa como santa, reconhecendo que ela está no Céu e pode interceder por aqueles que oram em seu nome. O processo inclui a verificação de milagres atribuídos à pessoa após sua morte. A liturgia católica afirma que milagres são realizados por Deus, mas os santos intercedem em favor das pessoas.

O processo começa com a investigação diocesana da vida e virtudes do candidato, que, se aprovada, leva ao título de "Servo de Deus". Em seguida, o Vaticano revisa os documentos e, se o Papa aprovar, o candidato é declarado "Venerável". Para a beatificação, é necessário um milagre comprovado, após o qual o candidato se torna "Beato".

A canonização requer um segundo milagre, levando à declaração oficial de santidade pelo Papa. Os milagres, eventos extraordinários atribuídos à intercessão do candidato, são rigorosamente investigados e validados cientificamente e teologicamente. O processo de canonização pode levar de algumas décadas a vários séculos, dependendo do caso.

Comemorações e Homenagens

A notícia do reconhecimento do segundo milagre gerou uma onda de comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e seguidores de Carlo expressaram seu pesar e prestaram homenagens. "Perdemos uma estrela brilhante. Que sua alma descanse em paz," escreveu um amigo próximo.

Carlo Acutis foi nomeado patrono da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) do ano passado em Lisboa, um reconhecimento de seu importante papel na evangelização através da internet. Com a canonização, ele será o primeiro santo da geração Millennial.

