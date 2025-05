Quem foi o primeiro papa com o nome Leão, considerado 'doutor da Igreja' e 'magno'

Robert Francis Prevost, cardeal norte-americano recém-eleito papa, escolheu ser nomeado como Leão XIV. A escolha indica a personalidade e os objetivos do novo pontífice.

Seu antecessor, o papa Francisco, por exemplo, escolheu homenagear São Francisco de Assis, ligado à simplicidade dos pobres e à paz.

O primeiro pontífice a escolher o nome Leão foi um importante papa para o catolicismo, considerado "doutor da Igreja" pelo seu alto nível de conhecimento da doutrina cristã e pregação. Também é conhecido um promotor da paz em um período de guerra na península italiana.

De origem italiana e eleito em 440, Leão I foi o 45º papa da Igreja Católica e teve um papado memorável ao ponto de ser o primeiro sucessor de Pedro a receber o título de "Magno" (o Grande, em tradução livre) - o outro foi Gregório Magno.

"Sustentador e promotor da Primazia de Roma, o ‘Pontífice Magno’ deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, nos quais demonstra ser teólogo e pastor, zeloso com a comunhão entre as várias Igrejas, sem jamais esquecer as necessidades dos fiéis", diz o Vatican News sobre Leão I.