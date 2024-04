A- A+

internacional Quem foi Tesla, que deu nome a uma das empresas de Elon Musk, que se reúne hoje com Milei Considerado o "pai da eletricidade", Nikola Tesla fez contribuições tecnológicas que revolucionaram o mundo moderno

O presidente da Argentina, Javier Milei, vai se reunir nesta sexta-feira (12) com o empresário Elon Musk, após uma série de elogios mútuos, iniciada ainda durante a campanha presidencial do argentino antes de vencer a eleição em novembro do ano passado.

O encontro será realizado na fábrica de carros elétricos da Tesla — empresa cujo CEO é o bilionário — em Austin, Texas, nos Estados Unidos. O nome da empresa de Musk é uma referência direta ao visionário inventor e engenheiro Nikola Tesla, o "pai da eletricidade", cujas contribuições tecnológicas revolucionaram o mundo moderno.

Nascido em 1856, na aldeia de Smiljan, durante o então Império Austro-húngaro (território que hoje pertence à Croácia), Tesla demonstrou desde cedo um talento excepcional para a engenharia e a física. Era filho de um sacerdote ortodoxo e de uma mãe descendente de inventores, que o educaram desde a infância com exercícios de raciocínio lógico e de memorização.

Ao completar 16 anos, Tesla deixou a casa dos pais para estudar engenharia elétrica na cidade de Graz, na Áustria. Em 1880, formou-se na Universidade de Praga. Foi então no ano de 1881 que deu início à carreira de engenheiro eletricista, ao entrar para a companhia telefônica de Budapeste, na Hungria, sendo logo promovido a eletricista-chefe.

Dois anos depois, em Paris, na França, Tesla trabalhou na Companhia Continental Edison, de um outro nome importante da Física: Thomas Edison, o famoso inventor da lâmpada incandescente. Foi em 1884, porém, com a mudança para Nova York (e ainda sob as asas de Edison), que a carreira de Tesla marcaria o início de uma série de descobertas e invenções que transformariam a História da tecnologia moderna.

Era o final do século XIX, e havia uma demanda crescente por energia elétrica para alimentar máquinas e iluminar as cidades em todo o mundo. Mas qual a melhor forma de fazer isso acontecer? Foi nesse contexto que Tesla se viu inserido em uma disputa acirrada entre dois sistemas de transmissão elétrica possíveis: a corrente contínua (CC), promovida por seu chefe Edison, e a corrente alternada (CA), que ele mesmo defendia e já testava há anos.

Enquanto a corrente contínua tinha limitações de alcance e voltagem, a corrente alternada oferecia a capacidade de viajar maiores distâncias e ajustar as tensões conforme necessário, tornando-se uma solução mais eficaz para distribuir energia elétrica em larga escala.

"É como comparar um cavalo ou charrete a um avião a jato", disse o biógrafo de Tesla, Mark Cypher, ao podcast de história do programa Witness da BBC, citado em uma reportagem recente da mesma emissora.

Muitas biografias dizem que o motivo da cisão entre Tesla e Edison (apenas seis meses depois de chegar aos Estados Unidos) foi essa divergência de opiniões. No fim das contas, o sistema defendido por Tesla foi adotado amplamente, estabelecendo a base para as redes elétricas modernas utilizadas até hoje.

Além da corrente alternada, outra de suas invenções notáveis é a bobina de Tesla, que permitiu a geração de altas tensões e frequências, contribuindo para experimentos pioneiros em eletricidade e eletromagnetismo. Seu uso ainda é presente em aparelhos de rádio e televisão e outros equipamentos eletrônicos.

Ele também é conhecido por contribuições para uma ampla gama de áreas, incluindo comunicações sem fio, iluminação elétrica, motores elétricos e exploração de energias renováveis.

Seu nome também batizou a unidade (T) usada pelo Sistema Internacional de Unidades para densidade de fluxo magnético.

O inventor faleceu em 1943 em um quarto de hotel em Nova York, onde passou seus últimos anos. Seus pertences foram enviados para Belgrado, na Sérvia, em 1951, graças aos esforços de seu sobrinho. Quatro anos depois, o Museu Nikola Tesla foi inaugurado na cidade, tornando-se um importante local de peregrinação para milhares de visitantes anualmente. O museu abriga uma extensa coleção de documentos de Tesla, incluindo planos, esboços e fotografias, atraindo também centenas de pesquisadores.

