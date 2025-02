A- A+

PAPA FRANCISCO Quem governa o Vaticano na ausência do Papa? Conheça o camerlengo Francisco foi internado na última sexta-feira com uma infecção polimicrobiana, e seu estado de saúde é considerado "complexo"

O Papa Francisco foi internado na última sexta-feira com uma infecção polimicrobiana, e seu estado de saúde é considerado "complexo", segundo comunicado oficial do Vaticano. Caso o pontífice fique incapacitado de exercer suas funções, a responsabilidade pela administração da Igreja e do Vaticano recai sobre o camerlengo, cargo atualmente ocupado pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, nomeado pelo próprio Francisco em 2019.

Além de atuar durante a ausência do papa, o camerlengo tem funções essenciais dentro da Igreja, como a organização do funeral do pontífice e a condução do conclave para a escolha de um sucessor. O termo camerlengo vem do latim medieval camarlingus, que significa "funcionário da câmara do soberano" (em tradução livre), reforçando sua importância administrativa e cerimonial no Vaticano.





Tradicionalmente, o camerlengo assume a administração dos assuntos correntes do Vaticano em três situações: durante viagens ou internações dos papas ou após a morte de um pontífice, presidindo o período chamado de Sé Vacante.

Kevin Joseph Farrell nasceu em 2 de setembro de 1947, em Dublin, na Irlanda. Estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, e na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Ele também se formou em filosofia e teologia pela Universidade de São Tomás, na capital italiana, construindo uma trajetória acadêmica sólida antes de assumir papéis de destaque dentro da Igreja Católica.

