"Quem leva fortuna do INSS contra idosos fica tranquilo", diz desembargador em decisão sobre MC Poze

A- A+

Ao revogar a prisão temporária de MC Poze do Rodo, o desembargador Peterson Barroso Simão, do Tribunal de Justiça do Rio, afirmou na sentença que a medida precisava de mais provas.



Em um dos trechos da decisão, ele comparou a situação do cantor à de fraudadores do INSS que permanecem impunes, enquanto "um jovem que canta” é preso.



MC Poze do Rodo foi preso no dia 29 de maio, no Recreio. A Polícia Civil investiga o funkeiro por apologia ao tráfico e associação criminosa, suspeitando que seus shows em favelas controladas pelo Comando Vermelho sirvam para promover a facção e lavar dinheiro.

Veja as frases que o desembargador usou na decisão para soltar o funkeiro que deve sair do presídio de Bangu 3 ainda nesta terça-feira:

"Registre-se, na oportunidade, que aqueles que levam fortuna do INSS contra idosos ficam tranquilos por nada acontecer e, ao mesmo tempo, prende-se um jovem que trabalha cantando e ganhando seu pão de cada dia. Tais extremos não combinam.”

“O alvo da prisão não deve ser o mais fraco – o paciente –, e sim os comandantes de facção temerosa, abusada e violenta.”

“O paciente teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática, fato a ser apurado posteriormente.”

“Importante registrar que a liberdade de expressão é direito fundamental. O que se diz sobre apologia ao crime pode não ser exatamente isso.”

“Valendo registrar que não há comprovação, por ora, de que ele estivesse com armamento, drogas ou algo ilícito em seu poder.”

“O material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão do paciente.”

Veja também