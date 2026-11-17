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CORONAVÍRUS Quem precisa tomar a vacina contra covid-19? Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade devem receber uma dose a cada seis meses

O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira (16) o envio de doses extras da vacina contra a covid-19 a dez Estados. O objetivo é reforçar os estoques e manter a vacinação dos grupos prioritários.

O esquema vacinal varia conforme o grupo.

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: a vacina faz parte do calendário de rotina. Com a Comirnaty, da Pfizer, quem ainda não foi vacinado recebe três doses. A segunda é aplicada quatro semanas após a primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda. Crianças imunocomprometidas também têm indicação de doses adicionais após completar o esquema inicial.



a vacina faz parte do calendário de rotina. Com a Comirnaty, da Pfizer, quem ainda não foi vacinado recebe três doses. A segunda é aplicada quatro semanas após a primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda. Crianças imunocomprometidas também têm indicação de doses adicionais após completar o esquema inicial. Idosos (60 anos ou mais): uma dose a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias.



uma dose a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias. Gestantes: uma dose a cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias.

Além disso, pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade devem receber uma dose a cada seis meses. Entram nesse grupo indivíduos com HIV; pessoas em tratamento contra o câncer; transplantados; pessoas com doenças autoimunes, como lúpus; e aqueles com doença falciforme, entre outras condições.

Também há um esquema para os grupos especiais, compostos por:

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

indígenas;

funcionários do sistema de privação de liberdade;

quilombolas;

ribeirinhos;

pessoas com comorbidades como diabetes;

pessoas com deficiência permanente;

pessoas em situação de rua;

pessoas privadas de liberdade;

pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPIs);

puérperas (se não vacinadas durante a gestação);

trabalhadores da saúde;

trabalhadores do Correios.

Nesses casos, é necessária uma dose anual, independentemente da quantidade de doses prévias.

Para a população geral de 5 a 59 anos que nunca se vacinou contra a doença, a recomendação é receber uma dose.

Por que se vacinar?

A infectologista Raquel Stucchi, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica que idosos e pessoas imunocomprometidas têm maior risco de desenvolver formas graves da covid-19 e que a proteção da vacina pode diminuir com o passar dos meses, daí a importância das novas doses.

"A vacina diminui os riscos de síndrome respiratória aguda grave e, consequentemente, a necessidade de internação", enfatiza o infectologista Cristiano Gamba, coordenador de infectologia do Hospital Samaritano Paulista.

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