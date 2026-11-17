Quem precisa tomar a vacina contra covid-19?
Pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade devem receber uma dose a cada seis meses
O Ministério da Saúde anunciou na segunda-feira (16) o envio de doses extras da vacina contra a covid-19 a dez Estados. O objetivo é reforçar os estoques e manter a vacinação dos grupos prioritários.
O esquema vacinal varia conforme o grupo.
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: a vacina faz parte do calendário de rotina. Com a Comirnaty, da Pfizer, quem ainda não foi vacinado recebe três doses. A segunda é aplicada quatro semanas após a primeira, e a terceira, oito semanas depois da segunda. Crianças imunocomprometidas também têm indicação de doses adicionais após completar o esquema inicial.
- Idosos (60 anos ou mais): uma dose a cada seis meses, independentemente da quantidade de doses prévias.
- Gestantes: uma dose a cada gestação, independentemente da quantidade de doses prévias.
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Além disso, pessoas imunocomprometidas a partir de 6 meses de idade devem receber uma dose a cada seis meses. Entram nesse grupo indivíduos com HIV; pessoas em tratamento contra o câncer; transplantados; pessoas com doenças autoimunes, como lúpus; e aqueles com doença falciforme, entre outras condições.
Também há um esquema para os grupos especiais, compostos por:
- adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;
- indígenas;
- funcionários do sistema de privação de liberdade;
- quilombolas;
- ribeirinhos;
- pessoas com comorbidades como diabetes;
- pessoas com deficiência permanente;
- pessoas em situação de rua;
- pessoas privadas de liberdade;
- pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPIs);
- puérperas (se não vacinadas durante a gestação);
- trabalhadores da saúde;
trabalhadores do Correios.
Nesses casos, é necessária uma dose anual, independentemente da quantidade de doses prévias.
Para a população geral de 5 a 59 anos que nunca se vacinou contra a doença, a recomendação é receber uma dose.
Por que se vacinar?
A infectologista Raquel Stucchi, professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica que idosos e pessoas imunocomprometidas têm maior risco de desenvolver formas graves da covid-19 e que a proteção da vacina pode diminuir com o passar dos meses, daí a importância das novas doses.
"A vacina diminui os riscos de síndrome respiratória aguda grave e, consequentemente, a necessidade de internação", enfatiza o infectologista Cristiano Gamba, coordenador de infectologia do Hospital Samaritano Paulista.