Nasa Quem quer ser astronauta? Na Nasa, há vagas Agência especial americana, que trabalha no retorno dos EUA à Lua, abre raro processo seletivo pela primeira vez em quatro anos

A Nasa está buscando novos candidatos a astronautas pela primeira vez em quatro anos. A concorrência é sempre acirrada para essas funções - em 2020, a agência disse que havia mais de 12.000 candidatos para 10 posições - e este ano provavelmente também será uma corrida acirrada.

O retorno dos EUA à Lua está proporcionando oportunidades para missões de astronautas. E o sucesso de programas como For All Mankind, da Apple TV+, reflete o ressurgimento do interesse dos americanos pelo espaço.

Um anúncio de emprego nesta terça-feira diz que os candidatos devem atender aos requisitos de educação básica e experiência especializada, como trabalho como piloto, médico ou engenheiro. Os candidatos a astronauta passarão cerca de dois anos em treinamento de habilidades básicas, incluindo caminhada espacial, robótica e trabalho em equipe.

O trabalho é baseado em Houston, paga cerca de US$ 152.000 por ano e requer "viagens extensas".

O salário inicial de um candidato a astronauta está entre os dois níveis salariais mais altos para empregos federais na área de Houston, de acordo com o FederalPay.org, um site usado por funcionários públicos. Em 2020, a Nasa divulgou uma faixa salarial que variava de US$ 105.000 a US$ 161.000 para candidatos a astronauta.

