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TRAGÉDIA Quem são as vítimas de queda de helicóptero próximo à Vista Chinesa no Rio Piloto Alessandro Rocha tinha 20 anos de experiência na aviação; três passageiras seriam turistas colombianas que estavam a passeio no Rio

Quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero em uma área de mata na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, neste sábado. Entre as vítimas está o piloto Alessandro Rocha, que tinha 20 anos de experiência como instrutor de ultraleves e helicópteros.

As outras três vítimas seriam turistas colombianas que estavam a passeio no Rio: Rocio Cubillos, Sofia Murillo e Wendy Manrique. Todos morreram carbonizados.

Nas redes sociais, Alessandro se apresentava como comandante e destacava sua experiência de duas décadas na aviação. Ele também publicava registros ligados à rotina de voos e à atividade como piloto.

Casado e pai, fazia referências à família e à fé em seu perfil. O piloto havia sido batizado na Igreja de Nova Vida de Olaria, na Zona Norte do Rio e em seu perfil, Rocha se definia como “temente a Deus”.

As informações sobre as três passageiras ainda são preliminares. Elas seriam colombianas e estariam visitando o Rio de Janeiro.

A retirada dos corpos será feita por uma trilha localizada no Parque da Cidade, segundo informações do ICMBio.

O acesso foi considerado mais viável para a operação do Corpo de Bombeiros por ficar em um trecho de descida e mais próximo do local onde ocorreu a queda do helicóptero. Apesar de a trilha ser mais estreita, a proximidade com o ponto do acidente deve facilitar o trabalho das equipes.

O helicóptero envolvido no acidente era um Robinson R44, de matrícula PP-MFS, operado pela Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda.

A empresa realiza voos panorâmicos sobre pontos turísticos do Rio. De acordo com dados do registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave constava em situação normal e tinha certificado de aeronavegabilidade válido até 5 de junho de 2027.

O registro também indicava que não havia gravames e que o helicóptero estava autorizado a realizar voos panorâmicos.

O Corpo de Bombeiros confirmou as quatro mortes. A operação de resgate mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais: o 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, do Alto da Boa Vista; o Grupamento Operacional do Comando-Geral, do Centro; o Grupamento de Operações Aéreas; e o 11º Grupamento de Bombeiro Militar, de Vila Isabel.

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