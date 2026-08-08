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TRAGÉDIA

Quem são as vítimas de queda de helicóptero próximo à Vista Chinesa no Rio

Piloto Alessandro Rocha tinha 20 anos de experiência na aviação; três passageiras seriam turistas colombianas que estavam a passeio no Rio

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Com 20 anos de experiência como instrutor de ultraleves e helicópteros, Alessandro Rocha era o piloto que morreu em queda no RioCom 20 anos de experiência como instrutor de ultraleves e helicópteros, Alessandro Rocha era o piloto que morreu em queda no Rio - Foto: Reprodução/Instagram @cmte.rocha

Quatro pessoas morreram na queda de um helicóptero em uma área de mata na região da Vista Chinesa, no Alto da Boa Vista, neste sábado. Entre as vítimas está o piloto Alessandro Rocha, que tinha 20 anos de experiência como instrutor de ultraleves e helicópteros.

As outras três vítimas seriam turistas colombianas que estavam a passeio no Rio: Rocio Cubillos, Sofia Murillo e Wendy Manrique. Todos morreram carbonizados.

Nas redes sociais, Alessandro se apresentava como comandante e destacava sua experiência de duas décadas na aviação. Ele também publicava registros ligados à rotina de voos e à atividade como piloto.

Casado e pai, fazia referências à família e à fé em seu perfil. O piloto havia sido batizado na Igreja de Nova Vida de Olaria, na Zona Norte do Rio e em seu perfil, Rocha se definia como “temente a Deus”.

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As informações sobre as três passageiras ainda são preliminares. Elas seriam colombianas e estariam visitando o Rio de Janeiro.

A retirada dos corpos será feita por uma trilha localizada no Parque da Cidade, segundo informações do ICMBio.

O acesso foi considerado mais viável para a operação do Corpo de Bombeiros por ficar em um trecho de descida e mais próximo do local onde ocorreu a queda do helicóptero. Apesar de a trilha ser mais estreita, a proximidade com o ponto do acidente deve facilitar o trabalho das equipes.

O helicóptero envolvido no acidente era um Robinson R44, de matrícula PP-MFS, operado pela Voos Rio Panorâmico e Serviços Aeronáuticos Ltda.

A empresa realiza voos panorâmicos sobre pontos turísticos do Rio. De acordo com dados do registro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave constava em situação normal e tinha certificado de aeronavegabilidade válido até 5 de junho de 2027.

O registro também indicava que não havia gravames e que o helicóptero estava autorizado a realizar voos panorâmicos.

O Corpo de Bombeiros confirmou as quatro mortes. A operação de resgate mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e quatro unidades operacionais: o 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, do Alto da Boa Vista; o Grupamento Operacional do Comando-Geral, do Centro; o Grupamento de Operações Aéreas; e o 11º Grupamento de Bombeiro Militar, de Vila Isabel.

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