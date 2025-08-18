A- A+

CRIME Quem são mãe, filha e amiga encontradas mortas em praia na Bahia O caso é investigado como triplo homicídio pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus

As corpos de três mulheres encontradas mortas no sábado, 16, em um matagal da Praia do Sul, em Ilhéus, no sul da Bahia, foram identificados como: Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha dela Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45, de acordo com a polícia

Alexandra e Maria Helena eram professoras da rede municipal de ensino. A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) lamentou o episódio.

"Este ato de violência nos choca e entristece profundamente, atingindo não apenas as famílias envolvidas, mas toda a comunidade escolar", escreveu, em postagem feita no Instagram da entidade.

No domingo, 17, dezenas de mulheres caminharam pela BA-001 para protestar contra as mortes e pedir justiça.

O caso é investigado como triplo homicídio pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que realiza oitivas e diligências investigativas para identificar a autoria e motivação do crime. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os corpos das vítimas tinham ferimentos provocados por arma branca.

O material genético das vítimas foi coletado para exames periciais. A polícia informou que imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram coletadas e serão analisadas, com o objetivo de auxiliar na apuração e identificação da autoria.

Familiares das vítimas já haviam dado queixa do desaparecimento na Delegacia Territorial de Ilhéus, que tentava localizá-las. As três mulheres foram vistas pela última vez na tarde de sexta-feira, 15, quando saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.



