A- A+

RIO DE JANEIRO Quem são os dois brasileiros que escaparam do acidente com helicópteros no Rio Relatos de Iae Break e Victor WAO são de que, por motivos diferentes, deixaram de embarcar rumo a Angra dos Reis

Seis pessoas morreram após a colisão e queda de dois helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, no último domingo. Entre as vítimas estavam o DJ brasileiro Lucas Frota, o cantor americano Oliver Tree e o influenciador argentino Gaspar Prim Díaz, o Gaspi. Depois do acidente, dois influenciadores brasileiros relataram que escaparam da tragédia por motivos diferentes. Saiba quem são.

Iae Break levou Oliver Tree para tour na Rocinha

Com 3,2 milhões de seguidores no Instagram, Thiago Alcântara — que se apresenta como Iae Break nas redes sociais — é de Recife, mas se mudou para o Rio quando criança. Ele conquistou a web com sua espontaneidade (e jeito carioca de falar), com relatos sobre a vida das comunidades e as regras de convivência locais.

Ex-morador de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, Break mora atualmente na Rocinha, maior favela do Brasil, na Zona Sul do Rio, conforme informou num vídeo publicado em fevereiro. Antes de se tornar influencer, já trabalhou como camelô nos trens do Rio, assim como nos ofícios de borracheiro, ajudante de serralheiro e pedreiro.

Nos últimos dias, ele apresentou os pontos turísticos do Rio ao cantor americano Oliver Tree, que morreu no acidente de helicóptero. Vídeos compartilhados em sua conta no Instagram mostram que o artista gringo passeou pela Rocinha, com direito a andar de moto, subir em laje e marcar gol. Em um dos registros, o DJ brasileiro Lucas Frota posou ao lado de Oliver Tree e Break na favela.

"Obrigado por cada segundo que vivemos juntos e por ter me ensinado tanto em tão pouco tempo. Você era um cara extraordinário, com uma energia que iluminava tudo ao seu redor", escreveu o influencer em nova publicação nesta segunda-feira. "É difícil aceitar que pessoas tão especiais precisem partir tão cedo."

Segundo Break, ele escapou de estar a bordo do helicóptero acidentado. Em entrevista à Rádio Tupi, afirmou que foi convidado para a viagem a Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, com o grupo, mas não foi por conta de um "compromisso que já tava marcado".

Victor WAO postou foto ao lado do caixão de DJ

Outro a dizer nas redes sociais que deveria embarcar com o grupo e que acabou desistindo é o produtor musical Victor Costa, o WAO. Com 117 mil seguidores, ele relatou que o "medo de voar" o fez mudar de planos no "último segundo": o amigo Lucas Frota, DJ que também morreu no acidente, teria dito que havia "havia conseguido um carro" para o deslocamento do produtor.

Na tarde desta segunda-feira, quando Lucas Frota foi velado no Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio, Victor WAO compartilhou uma foto ao lado do caixão. "Foi duro me despedir de você hoje meu irmão", escreveu na legenda.

Ao longo da carreira, entre suas colaborações, estão músicas com Filipe Ret e L7nnon. Com MC Cabelinho, "Né Segredo" é um dos sucessos com suas digitais.

Veja também