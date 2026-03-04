A- A+

Estupro em Copacabana Quem são os quatro presos por estupro coletivo em Copacabana; veja o que se sabe sobre o caso Com a apresentação à polícia, nesta quarta-feira (4), do último do último foragido, todos os maiores envolvidos no crime estão presos

Os quatro homens indiciados pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, estão presos após se entregarem à polícia entre terça e quarta-feira. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, na Zona Sul do Rio, e é investigado pela 12ª DP (Copacabana). ,

O caso também envolve um adolescente de 17 anos, cuja situação tramita na Vara da Infância e da Juventude. Desde que as investigações vieram a público, outras duas possíveis vítimas procuraram a polícia para relatar episódios distintos. Diante dos novos desdobramentos, O GLOBO explica ponto a ponto o que se sabe até agora sobre a investigação.

Quem são os presos

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, se entregou na 54ª DP (Belford Roxo) no início da tarde desta quarta-feira. Ele é o último dos acusados de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos a se apresentar à polícia. Os quatro suspeitos de ter participado do episódio foram indiciados por estupro coletivo qualificado — porque a vítima é menor de idade — e cárcere privado. São eles: Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, que têm 19, podem pegar penas de até 18 anos de prisão.

Na terça-feira, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, se apresentou na 12ª DP, acompanhado de advogado, e teve o mandado de prisão cumprido. No início da tarde, João Gabriel Xavier Bertho, também de 19 anos, se entregou na 10ª DP (Botafogo).

Já nesta quarta-feira, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, se apresentou na 12ª DP (Copacabana). Horas antes, o pai dele, José Carlos Simonin — então subsecretário de Governança, Compliance e Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos — foi exonerado do cargo. A decisão foi publicada no Diário Oficial após pedido da secretária Rosângela Gomes, encaminhado ao secretário da Casa Civil, Nicola Miccione. Segundo a pasta, a medida foi adotada para “resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados”.

Também nesta quarta-feira, Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, se entregou em Belford Roxo. Ele é estudante do curso de Bacharelado em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

O que aconteceu no apartamento

Segundo o relatório da 12ª DP, entre 19h24 e 20h42 do dia 31 de janeiro, câmeras de um prédio na Rua Ministro Viveiros de Castro, em Copacabana, registraram a entrada e a saída de quatro homens, um menor de idade e a vítima. De acordo com o inquérito, a adolescente foi atraída ao local por um jovem de 17 anos, com quem já havia tido um relacionamento. Por volta das 18h, ele enviou mensagem convidando-a para ir ao apartamento e sugeriu que ela levasse uma amiga. Como não encontrou ninguém, a jovem foi sozinha.

Eles se encontraram na portaria do prédio e, no elevador, ela ouviu uma insinuação de que fariam “algo diferente”. Já no imóvel — que pertence à família de Vitor Hugo e era alugado por temporada — estavam Vitor Hugo e Mattheus. A presença de João Gabriel e Bruno também foi confirmada.

A vítima relatou que, após ir para um quarto com o adolescente, os demais invadiram o cômodo. Inicialmente teriam feito comentários e assistido à cena. Em seguida, segundo o depoimento, passaram a tocá-la contra sua vontade. Mesmo após protestos, os quatro maiores de idade retornaram ao quarto e, conforme o relato, a situação evoluiu para uma sessão de violência sexual que durou cerca de uma hora.

Ela afirmou ter sido agarrada pelos cabelos, obrigada a praticar atos contra a própria vontade e agredida com tapas, chutes e socos. Disse ainda que foi impedida de sair quando manifestou desejo de ir embora e que continuou sendo agredida mesmo depois de pedir que parassem.

Ao deixar o apartamento, por volta das 20h25, enviou mensagem de áudio ao irmão dizendo que “achava que tinha sido estuprada”. Em casa, contou o ocorrido à avó, que a levou à delegacia naquela mesma noite.

O exame de corpo de delito apontou múltiplas lesões, incluindo equimoses e escoriações na região dorsal e lateral do corpo, marcas na região glútea e sangramento na genitália, com achados compatíveis com violência física recente.

O menor investigado

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) não pediu à Vara de Infância e Juventude da Capital a internação provisória de um adolescente, de 17 anos, envolvido no estupro coletivo de uma estudante, de 17 anos. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, em um apartamento localizado em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Segundo o MPRJ, no caso do adolescente, foi feita uma representação para que ele responda por ato infracional análogo ao crime investigado. Em nota, o órgão informou ainda que medidas cautelares podem ser requeridas no decorrer da investigação. Indagado sobre o motivo de não representar pela apreensão do menor, o órgão não respondeu.

Apesar da existência de um pedido, feito pela 12ªDP (Copacabana), para a apreensão do adolescente, a lei veda, neste caso, a decretação de ofício pelo juízo competente sem uma representação do Ministério Público. A manifestação do MPRJ, pela não apreensão do adolescente de 17 anos, teria sido feita, segundo o portal G1, no último dia 2.

Outros dois casos

A Polícia Civil do Rio agora apura três casos distintos de violência sexual ligados, ao menos em parte, ao mesmo grupo de jovens da Zona Sul. A revelação da terceira denúncia foi feita pelo delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana). Segundo ele, trata-se de uma vítima menor de idade, aluna do Colégio Pedro II, que relatou ter sido abusada em outubro do ano passado, durante uma festa organizada pela escola.

— Um dos casos já teve registro de ocorrência, no qual a adolescente relatou ter sido vítima de abuso por três homens. Dois deles eram do grupo identificado no caso de Copacabana. O terceiro suspeito ainda não se sabe se integra esse mesmo grupo. Agora, outra vítima procurou a delegacia para registrar o caso. Evidentemente, a investigação ainda está em estágio inicial, e é preciso cautela. Vamos trabalhar de forma técnica para apurar a conduta de cada um. Portanto, é necessário reunir provas para subsidiar a investigação — pontuou o delegado Angelo Lages, titular da 12ª DP.

Segunda vítima

A segunda vítima que procurou a polícia relatou ter sofrido o abuso em agosto de 2023. Na época, ela tinha 14 anos. Em depoimento à polícia, a mãe da jovem contou que o crime foi cometido por três homens, sendo dois deles já identificados no caso de Copacabana: o menor de idade que não teve sua identidade revelada e Mattheus Martins, de 19 anos. De acordo com o relato, a menina foi atraída para uma emboscada, assim como a outra vítima. Ela foi convidada para ir até a casa do menor e, ao chegar lá, tinha três pessoas na casa.

— A vítima relata o mesmo modus operandi. Ela já tinha ficado com o menor, confiava nele e ele a atraiu para o imóvel, que era do Mattheus — detalha o delegado.

Em depoimento, ela contou que foi para o quarto com o menor e os outros dois homens ficaram na sala. Enquanto ela estava beijando o adolescente, os outros homens batiam na porta. De acordo com o documento da polícia, o menor perguntou à vítima se os amigos podiam entrar e alegou que um deles pagaria o carro de aplicativo para ela voltar para casa depois, com o objetivo de coagi-la a abrir a porta. Depois disso, o menor teria tirado a roupa da vítima "contra sua vontade" e iniciado o abuso.

O relato da jovem afirma que os demais homens abaixaram a calça e que Matheus teria dado um tapa no rosto da vítima e ordenado que ela fizesse sexo oral. Ela ainda afirmou que integrantes do grupo bateram em seu rosto e deram socos em suas costelas enquanto cometiam o estupro. Ela contou que o episódio durou cerca de 1h30.

No depoimento, ela contou que chorou bastante durante todo o ocorrido e que os três "riam do que faziam".

Já o terceiro caso envolve outra adolescente, que afirmou ter sido violentada durante uma festa escolar na Zona Sul, em outubro do ano passado. Conforme destacou Lages, a acusação, neste ponto, envolve apenas Vitor Hugo.

Terceira vítima

A terceira jovem que procurou a polícia foi ouvida pelos agentes na terça-feira. Ela acusou Vitor Hugo Oliveira Simonin de ter abusado sexualmente dela numa festa de alunos do Colégio Pedro II, num salão de festas no Humaitá, em outubro de 2025. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Possibilidade de novas vítimas

Durante a entrevista, o delegado afirmou que a polícia trabalha com a possibilidade de surgirem outros relatos. As investigações sobre os novos episódios estão em estágio inicial. A polícia afirma que busca individualizar a conduta de cada investigado em cada caso.

“Nesse curto espaço de tempo, já apareceram duas outras vítimas. Há relatos em redes sociais da existência de mais vítimas. A gente conta fortemente com essa possibilidade de que outras meninas que foram vítimas desse grupo, ou de um deles, compareçam à delegacia para trazer o relato do que aconteceu", disse o delegado, durante o programa.

Atualmente, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho se entregaram à polícia. Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin são considerados foragidos. O menor citado nas investigações aguarda manifestação da Vara da Infância e Juventude.

