Com a morte do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira aos 88 anos em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca, o Vaticano agora terá a tarefa de escolher o sucessor do Santo Padre por meio do conclave, que deve ocorrer em no mínimo duas semanas. Apesar do rito ainda não ter começado, já há especulações sobre os nomes mais cotados — bem como apostas, com dois favoritos na liderança.

Segundo o agregador OddsChecker, que compara apostas de diferentes sites, o cardeal italiano Pietro Parolin, de 70 anos, é o favorito a assumir o posto de líder da Igreja Católica.

Parolin é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o segundo posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa Francisco, em 2013. Diplomata experiente, Parolin ingressou no serviço diplomático da Santa Sé em 1986, aos 31 anos, e serviu em países como Nigéria, Venezuela e México, além de atuar em negociações sensíveis envolvendo China, Vietnã e Oriente Médio.

O segundo favorito é Luis Antonio Tagle, de 67 anos. Nascido em 1957 em Manila, nas Filipinas, é o atual cardeal-arcebispo de Manila.

Nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI em 2012, Tagle é conhecido por seu compromisso com a justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos, além de ser defensor do diálogo inter-religioso. O filipino é frequentemente apontado como um dos possíveis sucessores de Francisco, tendo sido um de seus "favoritos", apesar de não ter sido nomeado cardeal pelo Pontífice.

Outros nomes cotados, segundo o site, é o do italiano Angelo Scola, de 83 anos, nomeado pelo Papa Bento XVI. Por ter mais de 80 anos, Scola não pode participar do conclave, mas pode ser votado.

É o mesmo caso do quarto nome citado pelo site, o do canadense Marc Ouellet, que tem 80 anos e, portanto, também não participa da votação.

Também correm na disputa os cardeais Peter Erdo, húngaro de 72 anos, e Peter Turkson, ganês de 76 anos.

Também há apostas sobre o nome do próximo Pontífice. "Francisco" lidera as apostas, seguido de "Benedito", "Leão" e "Urbano".

O conclave deve iniciar-se de 15 a 20 dias após a morte ou renúncia do Papa, a fim de esperar a chegada de todos os cardeais eleitores. Esses cardeais votam e podem ser votados, mas não podem votar em si mesmos. Têm direito a voto os cardeais com menos de 80 anos até a data da morte do Papa Francisco, isto é, 135 votantes. Para ser eleito, são necessários 2/3 dos votos dos cardeais com direito a voto.

