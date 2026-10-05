Quem zerou na eleição? 7 candidatos não receberam nem o próprio voto
Em Pernambuco, votos em dois candidatos do Mobiliza seguem em análise pela Justiça
Sete candidatos a deputado estadual terminaram o primeiro turno das eleições de 2026 sem nenhum voto computado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os nomes aparecem nos resultados oficiais de cinco Estados:
Acre
Goiás
Pará
Pernambuco
Roraima
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Em todos os cinco estados, 100% das seções eleitorais foram totalizadas para o cargo de deputado estadual. Os sete candidatos constam como "não eleito" nos resultados.
Acre
Renilda Rocha (Solidariedade)
Dr. Pedro Benevides (PRD)
Goiás
Raimundo Aguiar (DC)
Pará
Luiz Damião (DC)
Roraima
Chagas Enfermeiro (DC)
Pernambuco
Os dois candidatos são do Mobiliza: Mouracia e Luis Augusto. Nos dois casos, as candidaturas constam como "anuladas sub judice", ou seja, ainda está em análise pela Justiça.
Foram considerados para o levantamento 18.669 candidatos a presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.