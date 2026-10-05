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Eleições 2026

Quem zerou na eleição? 7 candidatos não receberam nem o próprio voto

Em Pernambuco, votos em dois candidatos do Mobiliza seguem em análise pela Justiça

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Foram considerados para o levantamento 18.669 candidatos a presidenteForam considerados para o levantamento 18.669 candidatos a presidente - Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil

Sete candidatos a deputado estadual terminaram o primeiro turno das eleições de 2026 sem nenhum voto computado, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os nomes aparecem nos resultados oficiais de cinco Estados:

Acre

Goiás

Pará

Pernambuco

Roraima

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Em todos os cinco estados, 100% das seções eleitorais foram totalizadas para o cargo de deputado estadual. Os sete candidatos constam como "não eleito" nos resultados.

Acre

Renilda Rocha (Solidariedade)

Dr. Pedro Benevides (PRD)

Goiás

Raimundo Aguiar (DC)

Pará

Luiz Damião (DC)

Roraima

Chagas Enfermeiro (DC)

Pernambuco

Os dois candidatos são do Mobiliza: Mouracia e Luis Augusto. Nos dois casos, as candidaturas constam como "anuladas sub judice", ou seja, ainda está em análise pela Justiça.

Foram considerados para o levantamento 18.669 candidatos a presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital.

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