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Vírus

Quênia anuncia a primeira morte por ebola no país

Este é o primeiro contágio e a primeira morte por essa doença registrados nesse país do leste africano

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O secretário de Saúde do Quênia, Aden Duale, discursa em uma coletiva de imprensa em Nairóbi, em 6 de outubro de 2026O secretário de Saúde do Quênia, Aden Duale, discursa em uma coletiva de imprensa em Nairóbi, em 6 de outubro de 2026 - Foto: Simon Maina/AFP

Um queniano residente na República Democrática do Congo morreu de ebola na segunda-feira em um hospital de Nairóbi, anunciaram as autoridades quenianas nesta terça-feira (6).

Este é o primeiro contágio e a primeira morte por essa doença registrados nesse país do leste africano.

O homem contraiu a doença há um mês na RDC, chegou de avião a Nairóbi no sábado, 3 de outubro, e morreu na segunda-feira em um hospital público da capital, anunciou o ministro da Saúde do Quênia, Aden Duale.

Seus familiares e os passageiros do avião serão colocados sob obervação, acrescentou.

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"Quero tranquilizar a população e evitar que se instale o pânico, porque todos os dispositivos estão ativos para limitar a propagação da doença", disse o ministro.

A RDC enfrenta sua décima sétima epidemia de ebola, e a mais mortal de sua história, já que não existe nenhuma vacina para a variante atual, Bundibugyo.

Nesse país da África Central foram registrados 8.300 casos, dos quais 4.000 resultaram em morte.

Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou na segunda-feira para um "aumento preocupante" de casos de ebola em Kivu do Norte, uma região fronteiriça com Uganda.

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