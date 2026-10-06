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Vírus Quênia anuncia a primeira morte por ebola no país Este é o primeiro contágio e a primeira morte por essa doença registrados nesse país do leste africano

Um queniano residente na República Democrática do Congo morreu de ebola na segunda-feira em um hospital de Nairóbi, anunciaram as autoridades quenianas nesta terça-feira (6).

Este é o primeiro contágio e a primeira morte por essa doença registrados nesse país do leste africano.

O homem contraiu a doença há um mês na RDC, chegou de avião a Nairóbi no sábado, 3 de outubro, e morreu na segunda-feira em um hospital público da capital, anunciou o ministro da Saúde do Quênia, Aden Duale.

Seus familiares e os passageiros do avião serão colocados sob obervação, acrescentou.

"Quero tranquilizar a população e evitar que se instale o pânico, porque todos os dispositivos estão ativos para limitar a propagação da doença", disse o ministro.

A RDC enfrenta sua décima sétima epidemia de ebola, e a mais mortal de sua história, já que não existe nenhuma vacina para a variante atual, Bundibugyo.

Nesse país da África Central foram registrados 8.300 casos, dos quais 4.000 resultaram em morte.

Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou na segunda-feira para um "aumento preocupante" de casos de ebola em Kivu do Norte, uma região fronteiriça com Uganda.

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