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Mundo Quênia investiga morte de 15 elefantes em parque nacional Apenas um dos animais mortos era um macho adulto; os demais eram fêmeas adultas ou filhotes

As autoridades do Quênia abriram uma investigação para esclarecer as causas da morte de 15 elefantes em um mês em um de seus parques nacionais, informou nesta terça-feira (28) o serviço de conservação da vida selvagem do país.

"Entre 24 de junho e 24 de julho de 2026, foram registradas 15 mortes de elefantes no Parque Nacional de Amboseli, no Santuário de Kimana e na área da Fazenda Kuku", informou o órgão.

"Entre eles, 10 elefantes apresentavam sinais clínicos semelhantes, incluindo uma paralisia parcial que os impedia de permanecer em pé antes de morrer. Os cinco cadáveres restantes estavam em estado avançado de decomposição ou haviam sido consumidos por animais necrófagos, o que tornou impossível determinar a causa da morte."

Apenas um dos animais mortos era um macho adulto; os demais eram fêmeas adultas ou filhotes.

Os exames preliminares detectaram uma substância tóxica em amostras de vários dos elefantes.

Amboseli é mundialmente conhecido por suas manadas de elefantes e por suas paisagens de savana, das quais é possível avistar o monte Kilimanjaro, do outro lado da fronteira, na Tanzânia.

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