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África

Quênia nega aos rastafáris o direito de fumar maconha por motivos religiosos

Movimento, de caráter político e espiritual, nasceu na Jamaica na década de 1930, coincidindo com a coroação de Haile Selassie, a quem seus seguidores consideram o segundo Messias, enviado para salvar o povo negro

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O representante legal da Sociedade Rastafari do Quênia, Shadrack Wambui (2&ordm; à direita), concede uma coletiva de imprensa após uma decisão proferida virtualmente do lado de fora do tribunal de Milimani, em Nairóbi, em 15 de julho de 2026O representante legal da Sociedade Rastafari do Quênia, Shadrack Wambui (2º à direita), concede uma coletiva de imprensa após uma decisão proferida virtualmente do lado de fora do tribunal de Milimani, em Nairóbi, em 15 de julho de 2026 - Foto: Tony Karumba / AFP

Um tribunal queniano negou nesta quarta-feira (15) aos rastafáris o direito de fumar maconha por motivos religiosos.

Os rastafáris, normalmente identificados por seus rastas (dreadlocks), afirmam que o consumo de maconha é parte de sua meditação religiosa.

O movimento, de caráter político e espiritual, nasceu na Jamaica na década de 1930, coincidindo com a coroação de Haile Selassie, a quem seus seguidores consideram o segundo Messias, enviado para salvar o povo negro. Difundido por todo o mundo, o movimento se define como místico, pan-africanista, anticolonialista e vegetariano.

Os rastafáris aguardam há anos que a Justiça queniana decida se podem consumir maconha com base na liberdade de culto garantida pela Constituição.

Mas o tribunal queniano considerou que eles não demonstraram por que a legislação afeta suas liberdades religiosas e rejeitou o pedido "em sua totalidade".

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Os rastafáris do Quênia denunciam assédio policial devido a uma lei de 1994, que pune a posse de maconha para consumo pessoal com 10 anos de prisão e uma multa elevada.

Apesar de negar o direito, o tribunal reconheceu que a legislação é severa demais, levando em consideração que o consumo recreativo de cannabis se generalizou no país.

O "status quo parece insustentável", afirmou o tribunal, que defende "conversas francas sobre a maconha e que rumo tomar".

O país do leste da África reconheceu de fato o rastafarianismo em 2019, quando um tribunal decidiu que expulsar uma estudante da escola devido aos seus dreadlocks violava seus direitos religiosos.

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