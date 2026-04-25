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Saúde Quer construir um vínculo mais forte com seu cachorro? Estudo mostra que jogar bola não é suficiente É crucial que os tutores também se envolvam nos jogos, como esconde-esconde ou até mesmo cabo de guerra

Você provavelmente brinca com o seu cachorro de jogar a bolinha, porém, especialistas da Universidade de Linköping afirmam que essa brincadeira não é suficiente se você quer construir um vínculo forte com seu animal de estimação.

É crucial que os tutores também se envolvam nos jogos, de acordo com os pesquisadores. Jogos como cabo de guerra, esconde-esconde e quem chega primeiro ao brinquedo são mais eficazes.

Para o estudo, a equipe recrutou quase 3.000 donos e seus cães e os dividiu em três grupos. Um grupo foi incumbido de jogar mais do que o habitual, outro de treinar mais do que o habitual e um grupo de controle continuou como antes.

A análise revelou que os donos relataram um vínculo significativamente mais forte com seus animais de estimação quando brincavam mais com eles. Os outros dois grupos, no entanto, não apresentaram nenhuma melhora.

Os cientistas afirmaram que não conseguiram captar exatamente como os cães se sentiram, mas os donos dos cães do grupo de brincadeiras relataram que seus cães pareciam gostar mais deles após a intervenção.

Eles revelaram que esses cães também começaram a iniciar brincadeiras com mais frequência do que o normal.

"Descobriu-se que o grupo de brincadeiras melhorou o vínculo emocional com o cachorro em apenas quatro semanas, com alguns minutos extras de brincadeira por dia. Este é um resultado fantástico, algo que só se pode sonhar", disse Lina Roth, professora associada sênior da Universidade de Linköping.

Os autores do estudo revelam que brincadeiras com poucas interações entre o cão e o humano não produzem os mesmos benefícios. Isso pode significar a perda da chamada janela de socialização no início da vida do filhote, que é importante para a construção de um relacionamento.

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