gravidez Quer engravidar? Saiba por que é mais difícil no verão Estudo afirma que os homens têm espermatozoides mais saudáveis no inverno e início de primavera

Um estudo publicado na revista Obstetrics & Gynecology mostrou que a qualidade do espermatozoide cai significativamente em temperaturas mais quentes em comparação aos meses de temperaturas geladas. Os pesquisadores descobriram que os homens com produção normal de espermatozoides os tinham mais saudáveis no inverno e início de primavera.

Segundo a pesquisa, eles produziam cerca de 70 milhões de espermatozoides por mililitro de sêmen, em comparação com 68 milhões no final da primavera, e eles também eram 5% mais rápidos, contra 3% na primavera. Os espermas mais rápidos têm maior probabilidade de chegar no óvulo da mulher, aumentando as chances de conceber.

“Com base nos nossos resultados, o sêmen (normal) terá um desempenho melhor no inverno, enquanto os casos de infertilidade relacionados com baixas contagens de espermatozoides são vistos durante a primavera e o outono”, escreveram os autores.

No entanto, outras pesquisas sugerem que um maior número de horas de luz do dia pode estar ligado a taxas de ovulação mais elevadas. A época do ano também pode afetar a saúde do bebê. Um estudo de 2013 descobriu que os bebés concebidos em maio tinham 13% mais probabilidade de nascer prematuros e, em média, nasceram uma semana antes.

De acordo com o estudo, a gestação diminuiu continuamente de janeiro a maio, antes de voltar aos níveis normais em junho.

