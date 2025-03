A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Quer identificar um mentiroso? Conheça as cinco expressões mais usadas, segundo a IA A inteligência artificial identificou padrões na linguagem de pessoas que não dizem a verdade, e algumas palavras aparecem com mais frequência

Você já sentiu que alguém estava mentindo, mas não sabia como comprovar? A inteligência artificial identificou padrões na linguagem das pessoas que não dizem a verdade, e algumas palavras aparecem com mais frequência. Embora não sejam provas absolutas de mentira, podem ser sinais de alerta quando combinadas com outras pistas.





Segundo a análise do ChatGPT, ferramenta de IA da OpenAI, estas são cinco expressões mais comumente usadas por mentirosos:

“Honestamente” / “Para ser honesto”

É irônico, mas quando alguém enfatiza sua sinceridade antes de falar, pode estar tentando convencer mais do que informar. As pessoas que dizem a verdade geralmente não precisam de esclarecimentos prévios.

“Acredite em mim” / “Juro para você”

Quando alguém insiste para que você acredite nela sem apresentar provas, é possível que esteja escondendo algo. A verdade se sustenta sozinha, sem necessidade de juramentos constantes.

“Basicamente”

Essa palavra pode parecer inofensiva, mas às vezes é usada para simplificar demais um relato e omitir detalhes importantes. Pode ser uma tentativa de manipular a percepção da realidade.

“Não me lembro bem”

Embora seja natural esquecer certas coisas, os mentirosos recorrem frequentemente a essa frase para evitar perguntas difíceis ou ganhar tempo para criar uma resposta mais convincente.

“Por que eu mentiria?”

Em vez de simplesmente responder com a verdade, quem mente tenta desviar a atenção e colocar em dúvida as suspeitas do interlocutor. Essa é uma tática clássica de manipulação.

Como detectar uma mentira?

Além do uso dessas palavras, os especialistas recomendam prestar atenção a outros sinais, como evitar contato visual, respostas excessivamente elaboradas ou mudanças no tom de voz.

Um estudo da psicóloga da Universidade da Califórnia Bella DePaulo, especialista em mentira e comunicação, aponta que os mentirosos costumam falar com menos detalhes e fazem pausas estratégicas para que sua história pareça mais convincente.

Além disso, pesquisas publicadas na revista Journal of Personality and Social Psychology destacam que pessoas que mentem tendem a usar mais pronomes impessoais para se distanciar da mentira.

Embora essas palavras não garantam que alguém esteja mentindo, elas podem ajudar você a ficar mais atento. A chave é prestar atenção ao contexto e ao desenvolvimento da conversa.

