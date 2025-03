A- A+

A beterraba é um vegetal conhecido dos brasileiros, fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio, sódio, ferro e outros minerais importantes, ela é usualmente adicionada ao molho do feijão. Contudo, existe um benefício pouco conhecido desta hortaliça quando preparada como um suco, por exemplo: ela ajuda no desempenho de atividades físicas.

De acordo com a professora Evangeline Manzioris, diretora do programa de nutrição e ciências alimentares da University of South Australia, consumir beterraba pode ser uma maneira de conseguir uma vantagem competitiva.

Isso pôde ser visto em uma revisão sistemática com 80 ensaios clínicos que estudou os efeitos do vegetal no corpo daqueles que receberam um suco e os que não receberam.





"Suco de beterraba proporcionou benefícios de desempenho para atletas. Em esportes onde cada segundo ou centímetro conta, isso pode ser uma melhora significativa. Em um teste de tempo de ciclismo de 16,1 quilômetros, os ganhos vinculados ao consumo de beterraba foram equivalentes a 48 segundos", escreve em artigo para o site The Conversation.

Por outro lado, Manzioris aponta que isso não valeu para mulheres ou atletas de elite. Mas pondera que posse ser devido a presença de poucos participantes do estudo nesses grupos para tirar conclusões.

"Outra grande revisão sistemática em 2021 de 73 estudos que analisaram atletas de resistência (que correm, nadam ou pedalam longas distâncias) encontrou resultados semelhantes. A suplementação com beterraba (e outros vegetais ricos em nitrato) melhorou seu tempo até a exaustão em uma média de 25,3 segundos e a distância percorrida em 163 metros", ressalta a pesquisadora.

Contudo, como no estudo anterior, a melhora foi observada somente em atletas recreativos, não em atletas de elite ou pessoas sedentárias. Além disso, não houve análise específica sobre o efeito nas mulheres.

Como utilizar o suco de beterraba?

"O Australian Institute of Sport (AIS) avaliou a beterraba e a classificou como um suplemento do Grupo A. Isso significa que há fortes evidências científicas para uso em situações específicas no esporte. O AIS recomenda que a suplementação de beterraba pode ser benéfica para exercícios, treinamentos e eventos competitivos que duram de 4 a 30 minutos e em esportes coletivos com exercícios intermitentes", respalda Manzioris.

Segundo a professora, a beterraba precisa ser consumida de 2 a 3 horas antes de qualquer exercício, treino ou prova, com uma quantidade que alcance a concentração de 350–600 mg de nitrato inorgânico.

"A beterraba contém cerca de 250 mg por 100 g de nitrato. Então você precisa consumir pelo menos 200 g de beterraba assada", explica.

Ela também indica que é possível obter benefícios adicionais ao beber nos dias antecedentes ao objetivo.

Benefício para mulheres

O consumo diário de suco de beterraba por mulheres na pós-menopausa pode melhorar a função dos vasos sanguíneos o suficiente para reduzir o risco futuro de doenças cardíacas, é o que mostra uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

