Quer se refrescar? Conheça diferentes opções de alimentos e bebidas que hidratam o corpo

Em dias mais quentes, é mais importante do que nunca estar atento à hidratação do corpo. Se você não está ingerindo líquidos suficientes para produzir uma quantidade adequada de suor, pode estar mais vulnerável à insolação. A desidratação pode ser causada pelo calor extremo, mas ele também pode agravar outras condições, como cãibras de calor.

Portanto, ingerir líquidos é crucial, mas a hidratação pode ir além de simplesmente beber água. A crença popular de que todos nós precisamos beber oito copos por dia para estarmos realmente hidratados persiste, embora tenha sido desmentida várias vezes.

— Realmente não há dados por trás dos oito copos de água por dia — diz Dan Negoianu, nefrologista da Universidade da Pensilvânia. O médico dá um exemplo conhecido popularmente que é o de que se sua urina está escura é porque você está desidratado, e ele diz que isso não prova nada.

Negoianu explica que estar hidratado significa simplesmente consumir líquidos suficientes a ponto de não sentir sede e essa quantidade varia para todos.

Há muitas coisas além de simplesmente beber água pura que o ajudarão a se manter hidratado, dizem os especialistas: incluir alimentos e bebidas do seu gosto na rotina alimentar também será de grande ajuda. Aqui estão algumas boas sugestões.

Para além da água

— Achamos que precisamos beber muita água o tempo todo porque ouvimos isso diversas vezes — diz Tamara Hew-Butler, cientista de medicina esportiva da Universidade Estadual Wayne especializada em equilíbrio de fluidos.

Mas qualquer alimento ou bebida que tenha conteúdo líquido será hidratante. Ela diz que o corpo não se importa de onde vem a hidratação, ele só precisa de líquido.

Frutas e vegetais frescos são fontes ideais porque não só tendem a conter alto teor de água, mas também têm fibras, o que proporciona outros benefícios para sua dieta e saúde. As frutas da família dos melões, como melancia, são especialmente suculentos. Morangos, laranjas, uvas, pepinos e aipo também são boas opções de alimentos com água.

Bebidas de todos os tipos podem ser hidratantes. Suco, leite, chá e café contêm fluidos dos quais seu corpo pode se beneficiar. Bebidas com alto teor de açúcar podem não ser a melhor escolha nutricional, mas pesquisas mostram que líquidos adoçados com açúcar são tão bons quanto a água para fornecer fluidos ao seu sistema. Em temperaturas bastante elevadas, é claro, sobremesas congeladas como picolés e sorvetes são úteis para o consumo de líquidos.

— Você pode atingir e exceder suas necessidades diárias de líquidos através da ingestão de bebidas e alimentos com alto teor de umidade sem beber um único copo de água pura — disse Hew-Butler.

As bebidas com cafeína também podem ser hidratantes. Embora a cafeína seja frequentemente considerada um diurético ou substância desidratante, pesquisas mostram que consumir café ou outras bebidas com cafeína tem os mesmos efeitos hidratantes ou desidratantes que se você bebesse água – especialmente se você for um consumidor regular de cafeína.

Se você está ingerindo uma quantidade significativa de cafeína após um longo período sem ela, pode experimentar um pequeno pico de desidratação, diz Kelly Hyndman, pesquisadora da Universidade do Alabama em Birmingham que estuda a função renal e a retenção de líquidos. Mas, caso já esteja consumindo-a regularmente, a cafeína não causará desidratação, acrescentou — pelo menos não nos níveis que as pessoas normalmente consomem.

Não tenha medo de alimentos salgados

A pesquisadora sugere que qualquer pessoa provavelmente já ouviu falar que alimentos salgados são desidratantes, mas isso não é exatamente uma verdade. O corpo humano está constantemente procurando manter um equilíbrio entre sal e água, o que ele faz com a ajuda de vários hormônios. Um dos mais presentes é o hormônio antidiurético, ou ADH.

Quando consumimos muitos alimentos salgados de uma só vez, nosso cérebro secreta ADH, que por sua vez diz aos nossos rins para reter água, impedindo-nos de urinar em excesso. Ao mesmo tempo, o cérebro secreta outro hormônio, a vasopressina, que está ligada à sensação de sede. Juntos, todos esses hormônios sinalizam que você precisa de mais líquidos. Consumir muitos alimentos salgados só é um problema se você também estiver ignorando seus momentos de sede, explica Hew-Butler.

Se você está procurando alimentos salgados que são hidratantes, azeitonas e picles são escolhas aceitáveis, embora seja raro que as pessoas consumam em grandes quantidades. A sopa, especialmente com caldos à base de água, também pode ajudá-lo a se manter hidratado.

Mas o que é realmente desidratante é o álcool. Kelly Hyndman explica que o álcool suprime o ADH. Então, quando ele é consumido, “você não tem esse hormônio dizendo ao seu rim para reabsorver água” e qualquer fluido que você consumir passará direto por você.

Cuidados com a hidratação

— A maioria de nós que diz estar desidratada provavelmente não está — diz Hyndman. Embora provavelmente haja algumas pessoas andando um pouco desidratadas, ela acrescentou que, a maioria está em níveis adequados ou até mesmo superhidratadas. Se você reclama de ter uma bexiga pequena ou está indo ao banheiro com mais frequência do que gostaria, talvez não precise consumir tanto líquido.

Aqueles que precisam ser mais diligentes na hidratação ativa são crianças, idosos e pessoas com condições médicas subjacentes, esclarece Hyndman.

O resto de nós simplesmente precisa tomar uma bebida ou comer alimentos cheios de líquidos quando estiver com sede e confiar em nossos instintos. Hew-Butler aconselha a não pensar tanto nisso.

— Acho que a regra 'beba quando estiver com sede' é difícil de contestar — afirma Negoianu que recomenda confiar na sua intuição na hora de se hidratar, excluindo pessoas com condições médicas específicas ou ambientes extremamente agressivos que possam causar perda anormal de água.

