Quer ser astronauta da Nasa? Interessados têm uma semana para se candidatar. Veja os requisitos

Já sonhou em deixar o planeta? Viajar pelo espaço? A NASA está procurando seu próximo grupo de astronautas, e os interessados têm até 2 de abril para se apresentar. Este é o primeiro processo seletivo da agência espacial em quatro anos.

— Normalmente, essa é uma candidatura muito popular — disse April Jordan, gerente de seleção de astronautas da NASA.

As chances de um candidato ser escolhido são pequenas. A última vez que a NASA fez uma chamada para inscrições, em 2020, mais de 12.000 pessoas se inscreveram.

A agência levou um ano e meio para analisar as inscrições, e selecionou apenas 10 dos candidatos, ou 0,083%. Isso faz com que a taxa de aceitação de 3,5% da Universidade de Harvard entre os candidatos do ensino médio pareça abundante.

— Portanto, quando eu digo 'popular', provavelmente é um eufemismo — disse April.

A gerente de seleção da NASA está em uma turnê pela mídia para divulgar que "as habilidades certas" para ser um astronauta em 2024 não são as mesmas da década de 1960, quando os astronautas eram todos homens brancos, quase todos militares.

Junto com ela nessas visitas, que incluiu uma parada no The New York Times, estava Victor Glover, um veterano de nove anos do corpo de astronautas que fez um resumo de como ele conseguiu passar pelo rigoroso processo de seleção.

Para se tornar um astronauta da NASA hoje, é preciso, em primeiro lugar, ser cidadão americano e passar no exame físico de astronauta.

E mais: A NASA estabelece um padrão bastante alto para a educação - um mestrado em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, seguido de pelo menos três anos de experiência profissional relacionada.

Além disso, a agência tenta manter a mente aberta. Não há limite de idade, por exemplo.

— Queremos que o grupo de candidatos a astronauta que selecionamos seja um reflexo da nação que eles estão representando — acrescentou April.





Exemplo para a nova geração

Veja Glover, por exemplo.

Em alguns aspectos, ele se encaixa no arquétipo histórico. Antes da NASA, ele foi aviador da Marinha e treinou como piloto de testes.

E também está quebrando barreiras históricas. Em 2020, ele se tornou o primeiro astronauta negro a servir como membro da tripulação na Estação Espacial Internacional após 20 anos de astronautas vivendo lá. Em 2025, ele se tornará o primeiro astronauta negro a voar ao redor da Lua na missão Artemis II.

Para se destacar no competitivo processo de candidatura da NASA, Glover sabia que precisaria de mais do que um currículo sólido. Ele estava particularmente determinado a contar uma boa piada.

Na noite anterior a uma das entrevistas de Glover na NASA para a turma de 2013, ele foi solicitado a escrever uma redação. O título: "Garotas gostam de astronautas".

— Eles estão sentados nesta sala o dia todo ouvindo todas essas respostas secas. Vou tentar fazê-los rir — ele se lembra de ter pensado.

O ensaio passou de uma piada para a pungência, refletindo sobre as maneiras pelas quais ele tentou inspirar suas quatro filhas. Glover também decidiu ser vulnerável durante a entrevista, compartilhando um momento "estúpido" em que correu o risco de quase cair na água durante uma demonstração em um show aéreo.

— Você tem que ser capaz de compartilhar essas informações com o painel de entrevistadores quando chega, porque inevitavelmente vai falhar em alguma coisa. Portanto, é preciso ter humildade, mesmo que você tenha alcançado grandes feitos — disse April.

Como parte do processo de inscrição, Glover escreveu um limerique, um tipo de poema curto e divertido, que concluía: "Isso tudo é vertiginoso para mim, porque eu dei muito sangue e xixi".

Glover decidiu ir para o espaço sideral ainda criança, quando viu seus colegas de classe chorarem com o desastre da Challenger.

Sua ambição espacial se aprofundou anos depois, quando ele ouviu um discurso de Pam Melroy, ex-comandante de ônibus espacial. Pam, agora vice-administradora da NASA, contou como sua tripulação se esforçou para consertar uma matriz solar danificada na Estação Espacial Internacional.

— Pensei: 'Uau, ela acabou de falar sobre algo realmente técnico, realmente desafiador do ponto de vista logístico'. Mas a emoção nela era sobre as pessoas — contou Glover.

Ele percebeu, então, que assim como os astronautas precisam de habilidade técnica, também precisam de algo mais difícil de ensinar: habilidades sociais.

— Você vai viver nessa lata com alguém por seis meses - disse ele sobre a estadia na estação espacial. Estamos quase virando membros da família.

Glover aponta com orgulho a diversidade de origens entre os astronautas atuais:

— Se você comparar nosso escritório com a demografia do país, nós nos igualamos muito bem ao país.

A questão da diversidade em debate

De fato, a diversidade na NASA supera a do setor privado em alguns aspectos. A porcentagem de astronautas negros é maior do que a porcentagem de negros na força de trabalho mais ampla de ciência e tecnologia, disse Glover.

Esse é o resultado direto dos esforços contínuos da NASA ao longo de duas décadas para recrutar astronautas além do arquétipo tradicional, acrescentou:

— Nosso escritório tem a aparência que tem por causa dessa intencionalidade e da reflexão sobre nossos preconceitos e como isso pode afetar quem contratamos. Acho que isso é uma grande vitória.

Mas Glover reconheceu que a diversidade como meta de contratação estava se tornando cada vez mais problemática.

Os críticos incluem Elon Musk, o bilionário que dirige a SpaceX, a empresa de foguetes da qual a NASA depende para transportar cargas e astronautas - como Glover - para a Estação Espacial Internacional. A NASA também contratou a SpaceX para pousar astronautas na Lua.

— Sua perspectiva sobre algumas coisas é um pouco perturbadora — disse Glover sobre Musk.

A SpaceX não respondeu a um pedido de comentário de Musk.

Musk tem pedido repetidamente o fim dos programas que se concentram em diversidade, equidade e inclusão, ou DEI.

"D.E.I. é apenas outra palavra para racismo", ele publicou em janeiro no X, a rede de mídia social da qual é proprietário.

Glover disse que tinha acabado de ouvir uma entrevista polêmica que Don Lemon, um ex-âncora da CNN, conduziu recentemente com Musk.

— Minha mãe me enviou a entrevista e disse: 'Ele se lembra que você andou na nave espacial dele? ", disse ele. — Eu disse: 'Mãe, ele provavelmente se lembra muito bem'. Ele é um grande intelecto, mas provavelmente não se importa."

Primeiro negro em uma missão lunar

As pessoas perguntam como ele se sente ao se tornar a primeira pessoa negra a participar de uma missão lunar no ano que vem, quando a Artemis II dará a volta na lua sem pousar.

— Na verdade, estou triste. Estamos em 2025, e eu serei o primeiro? Vamos lá — confessou Glover.

Ele contou a história de Ed Dwight, o único piloto negro da Força Aérea na década de 1960 que atendia aos requisitos restritivos que a NASA tinha para astronautas na época. Mas Dwight nunca foi selecionado:

— Ed Dwight poderia ter feito isso nos anos 60. Quão melhor seria nosso país se ele tivesse tido a chance? A sociedade não estava pronta. Não é ele. Ele estava pronto.

Embora Glover tenha ouvido algumas das reações contrárias às iniciativas de DEI, ele acredita firmemente que buscar a diversidade não significa reduzir os padrões e aceitar candidatos menos qualificados.

— Acho que deveria ser apenas excelência. Contanto que você não equipare brancura ou masculinidade com excelência, então estamos bem. Estamos falando a mesma língua — afirmou.

Sonho de ir a Marte

Muitos candidatos são atraídos pela glória em potencial de serem os primeiros astronautas a caminhar em Marte, uma realização que a NASA está almejando para a década de 2030.

Mas Glover disse que eles também devem considerar os sacrifícios que eles e suas famílias podem ter que fazer ao longo do caminho:

— A viagem a Marte dura de seis a nove meses. Você ficará longe de sua família por mais de um ano, de um a três anos. Você está realmente pronto para isso?

