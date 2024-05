A- A+

FEMINICÍDIO "Queria poder estourar tua cara e não dar em nada": homem ameaçou ex antes de matá-la em Olinda Corpo da vítima foi encontrado com roupas que eram do suposto assassino

O homem suspeito de matar a ex, Larissa Cristina Lira de Santana, no bairro de Sapucaia, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na madrugada do último domingo (19), enviou mensagens com ameaças à vítima antes de executar o crime. A mulher ainda foi encontrada morta trajando uma roupa do ex, segundo a polícia.

Capturas de tela de uma rede social com as conversas em que o homem ameaça a vítima foram divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (22).

Em uma das mensagens, o homem afirmou: "Queria poder estourar tua cara e não dar nada pra mim".

Ele e o irmão foram presos em flagrante, em Surubim, no Agreste do Estado, no mesmo dia do crime. Larissa Cristina foi alvo de vários disparos de arma de fogo.

Capturas de tela de mensagens em rede social mostram ameaças do ex à vítima | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Após a ameaça, a jovem riu da mensagem do ex, que completou: "Pior que tu é cheia de B.O., acho que não daria nada pra mim, visse? Tu é cheia de guerra". A mulher ainda questiona o suspeito, dizendo: "Só não vai ser tu que vai me matar, poderia ter sido".

O homem também chegou a prometer uma data para matar a mulher: "Sábado eu tô voltando, visse? Sábado, bichinha". O crime aconteceu na madrugada do domingo.

A Polícia Civil disse, ainda, que os dois mantiveram um relacionamento conflituoso por cerca de 10 anos. Antes do crime, chegaram a discutir outra vez.

Os dois suspeitos têm passagem pelo sistema prisional. Um deles estava solto há um mês, e o outro, acrescenta a polícia, rompeu a tornozeleira eletrônica dois dias antes do assassinato.

