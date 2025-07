A- A+

Recife "Queria que ela saísse do job", afirma delegado sobre homem que esfaqueou mulher em motel no Recife Suspeito também alegou ter sido extorquido pela vítima, que teria cobrado diferentes valores ao homem

O homem preso suspeito de esfaquear uma mulher em motel na última sexta-feira (11), na área central do Recife, cometeu o crime por querer tirar a vítima da prostituição sem que ela quisesse.



A informação foi divulgada pelo delegado Victor Leite, que investiga o caso, em vídeo compartilhado nas suas redes sociais.



Na gravação, Leite detalha que, após ser autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, o homem prestou depoimento e confessou querer tirar a mulher do "job", termo usado para indicar trabalho de prostituição.

"O cara conheceu uma mulher do job, no job dela, garota de programa. O problema todo é ele forçar a mudança de comportamento dela. Ele queria que ela saísse do job e ela continuava", afirmou o delegado.

Ainda de acordo com Victor Leite, o suspeito, de 28 anos, também alegou, durante depoimento, ter sido extorquido pela vítima, que teria cobrado diferentes valores ao homem.

"Ele disse que estava sendo extorquido por ela, porque ela cobrava R$ 100, R$200, R$300, R$ 15, R$ 10. Até que chegou ao ponto dele querer terminar o relacionamento da pior maneira, que é com a tentativa de feminicídio", detalhou o delegado.

O crime aconteceu em um estabelecimento situado na rua Imperial. Na ocasião, o homem foi preso e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Já a vítima, de 25 anos, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital da Restauração, na área central do Recife. O nome dela não foi divulgado.



A unidade de saúde informou que o hospital não passa informações sobre mulheres vítimas de tentativa de feminicídio. Com isso, não é possível saber o atual estado de saúde da vítima esfaqueada.



"Você não muda o comportamento da pessoa. A pessoa que tem que tá disposta a mudar. Se a pessoa não quiser mudar de comportamento, ela vai continuar no lugar que ela se encontra. Você não muda ninguém", afirmou o delegado Victor Leite.

