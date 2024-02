"Quero ajudar minha família para não sofrer mais", diz jovem que salvou mãe e bebês de enxurrada

A- A+

A campanha de doações ao jovem Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, que se tornou conhecido como "herói da Baixada" após salvar uma família de uma enxurrada na cidade de Nova Iguaçu, já arrecadou mais de R$ 100 mil, desde quinta-feira (22), quando foi aberta.

Vinicius decidiu começar uma vaquinha on-line após ter sua casa inundada e perder móveis e eletrodomésticos com a água da chuva que atingiu o bairro onde mora, em Jardim Nova Era, na Baixada Fluminense.

Os prejuízos aconteceram na mesma noite, na última quarta-feira (21), quando, na volta do trabalho, resgatou uma mãe e duas bebês de um carro que estava sendo levado na enchente.

"Eu quero ajudar minha família para não ter mais esses problemas com enchente e chuva. Quero dar uma melhoria para eles não sofrerem mais com isso. Pretendo investir o dinheiro no meu futuro, com estudo para virar bombeiro. Esse desejo vem da minha mãe, que sonhava que eu fosse bombeiro. Vou me esforçar muito para isso. Tenho interesse em fazer uma faculdade porque ninguém da minha família tem. Ninguém tão próximo é formado em curso superior. Tenho interesse em dar esse orgulho para a família" afirmou o jovem.

Na madrugada de quinta, quando o rapaz chegou da rua após salvar Berlandia Mendes e as crianças, Brenda e Beatriz, encontrou o que definiu como um "cenário horrível":

"Cheguei em casa, querendo contar que salvei uma vida, mas me deparei com um cenário horrível."

Vinicius viu que sua tia, Janete Vasconcelos, perdeu móveis e eletrodomésticos na inundação, entre eles uma geladeira recém-comprada. A meta estabelecida pelo jovem para a vaquinha, inicialmente de R$ 6 mil, foi rapidamente superada.

A solidariedade veio rapidamente e com força. Até a noite da última quinta-feira, 24 horas após o salvamento da família ganhar as redes sociais e a imprensa, Vinicius já somava mais de R$ 50 mil, recebidos de mais de 1.700 pessoas.

"Olá, eu sou o Vinícius, 'herói da cabeça de abacaxi'. Minha tia e meu pai perderam móveis, e meu pai perdeu uma geladeira recém-comprada, nem pagamos todas as parcelas. Precisamos de ajuda pra repor, se não puder ajudar tudo bem, qualquer valor irá ajudar muito! Deus abençoe todos vocês", escreveu o rapaz na campanha.

Herói: 'Não pensei em nada, só queria salvar a vida deles', diz jovem que resgatou mãe e dois bebês de carro durante enchente em Nova Iguaçu

"Melhor investir nos estudos", diz tia de jovem

Janete Vaconcelos, tia de Marcos Vinicius, disse estar orgulhosa dos feitos do sobrinho. Ela também foi vítima do temporal. Sua casa foi invadida pela água da chuva, perdendo móveis e eletrodomésticos. Mesmo assim, ela prefere que o sobrinho use o valor arrecado com a vaquinha on-line para investir nos estudos.

"Acho que seria melhor ele investir nos estudos. O ideal seria esse. Tudo passa. A fama também é algo passageiro. Ele (Marcos) é um rapaz novo. Espero que ele use o dinheiro com sabedoria. Nossa casa é humilde, não precisamos de muito" afirmou a tia do jovem.

Na sexta-feira, Janete contou que terminou de lavar a casa e jogar fora os últimos móveis destruídos pelo temporal.

Marcos Vinicius disse entender o desejo da tia, mas que, ainda, sim, usará o valor para ajudar na reforma da casa que foi danificada com a enchente e na recuperação dos bens perdidos:

"A gente está resolvendo a situação. Pretendo melhorar a casa para que ela não seja mais atingida pelas enchentes. Fazer uma obra mesmo. Não apenas na nossa casa, mas na casa do nosso vizinho que também perdeu muita coisa. Infelizmente, aqui a gente tem que aceitar o problema e conviver com ele. Se sobrar algum dinheiro, pretendo investir na carreira para me tornar bombeiro. Este é o meu maior sonho" revelou Marcos.

